MiniPC alla carica, con le ultime promo di Minisforum, Beelink e Suncall

Salvaspazio per natura, spesso preferiti da coloro che vogliono qualcosa che si avvicini comunque al mondo dei normali desktop, se non altro per espandibilità e natura delle componenti, i miniPC sono una delle categorie hi-tech più in crescita, come dimostrato dai frequenti lanci dei brand cinesi Minisforum e Beelink, autori anche di interessanti promozioni, come quelle appena messe in atto in favore dei rispettivi modelli GK50 (già scontato del 6% su Amazon, costa 289.99 euro avvalendosi del coupon offerto da 20 euro) e U59 (su Amazon, già scontato del 27%, viene prezzato, dopo il coupon di 21 euro, a 248.10 euro).

Minisforum GK50 ha la forma di un vero e proprio mediacenter, uso al quale può essere in effetti destinato essendo molto silenzioso in quanto fanless, cioè privo di ventola: quest’ultima è assente visto il basso consumo (6 W di TDP) del processore quadcore (da 1.1 a 3.1 GHz In Turbo Boost) Intel Pentium N5030, però privo del multi-thread. La scheda grafica è integrata, in veste di Intel UHD 605, con 750 MHz massimi mentre, quanto alla memoria volatile, la RAM, si arriva ad 8 GB d’ammontare: per lo storage il discorso si fa più complesso.

Di base, il Minisforum GK50 è venduto con un SSD da 128 GB: volendo, però, si può sostituire quest’ultimo con un SSD M.2 di maggior capienza, o ampliare lo spazio d’archiviazione avvalendosi dello slot libero da 2.5 pollici per un SSD o HDD da massimo 2 TB. Da notare che, di lato, a destra, ove ci sono anche due ingressi per jack da 3.5 mm (cuffie e microfono), è collocato lo slot per le schedine microSD. Passando appunto al tema delle porte, il computer in questione palesa davanti un poker di USB 3.0, oltre al pulsante d’accensione: quello di reset è nascosto dietro, ove c’è anche l’ingresso per l’alimentazione, una RJ45 per il Gigabit Ethernet e le porte per connettere due monitor 4K@60Hz, cioè una Display Port e una HDMI. Non mancano, infine, le connettività senza fini, qui sostanziatesi nel Wi-Fi dual band e nel Bluetooth 5.0.

Vanno un po’ meglio le cose, quanto a componentistica elaborativa, col rivale Beelink U59: quest’ultimo infatti mette ai timoni di comando un processore del 2021, il quadcore (da 2.0 a 2.9 GHz) quadthread Intel Celeron N5095 con GPU integrata UHD Graphics: la RAM, dual Channel, è da 8 GB, ma può essere espansa sino a un massimo di 16 GB. Anche lo storage, che di base è formato da un SSD M.2 da 256 GB, può essere espanso, sostituendo quello in dotazione con uno più accogliente, e/o affiancando allo stesso un HDD o un SSD ulteriore grazie alla presenza d’uno slot libero da 2.5”.

Il tasto reset si trova davanti, assieme a due USB 3.0 Type-A, a una Type-C, al pulsante d’accensione e al jack combo da 3.5 mm per microfono e cuffie. Dietro, assieme all’ingresso per l’alimentazione a quello per la Gigabit Ethernet LAN, si trovano due uscite HDMI per collegare altrettanti monitor da max 4K@60Hz. Le connessioni senza fili, sempre comprensive del Wi-Fi dual band, qui scadono un po’ sul Bluetooth, solo 4.0.

Più originale nella disposizione delle porte è il J3455 della giapponese Suncall che, davanti, colloca assieme al pulsante d’accensione lo slot per le microSD (128 GB), e due USB, di cui una 3.0. Dietro, assieme al jack da 3.5 mm, e all’ingesso per l’alimentazione, vi è l’RJ45 per l’Ethernet (alternativo al Wi-Fi dual band), una USB 2.0 e due uscite video (con supporto al 4K), in forma di HDMI. Ai timoni di comando, dalle nebbie del 2016, arriva il quadcore (da 1.5 a 2.3 GHz) Intel Celeron J3455, un processore provvisto di iGPU Intel HD 500, che permette il supporto al Bluetooth 4.2. Le memorie, invece, si attestano su 6 (od 8) GB di RAM e su 128 (o 256) GB di storage SSD mSATA (con tale supporto sostituibile con uno più grande, e/o affiancabile con un SSD/HDD da 2.5”).