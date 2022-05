Baseus: ufficiali gli auricolari true wireless Storm 3 e Storm 1

Ascolta questo articolo

Nato nel 2021, il brand cinese Baseus, nel corso del tempo, si è affermato come uno dei brand più apprezzati in tema di accessoristica nel panorama internazionale, risultando tra i 20 marchi principali preferiti presso l’importatore Aliexpress, ma anche in ragione degli oltre 1.300 brevetti depositati, e dei 101 premi internazionali raccolti. Proprio il brand in questione ha tenuto in patria l’evento primaverile “Full Power All the Way” nel corso del quale ha presentato vari prodotti, tra cui degli irrinunciabili auricolari true wireless.

Il primo modello di auricolare senza fili presentato dal brand è rappresentato dai Baseus Storm 3. Si tratta di auricolari semi in-ear dal design semi-aperto che recupera in tempo reale l’energia a bassa frequenza dispersa, compensandola: l’interno propone diaframmi a doppio strato, e quindi compositi, e beneficia della calibrazione del suono realizzata nel Baseus Acoustics Laboratory che, in particolare, ha partorito un condotto acustico, dal microfono all’altoparlante, a U, in modo da allungare il percorso del suono e ridurre il rumore di fondo senza alcuna pressione sull’orecchio.

La presenza di 3 microfoni permette la riduzione del rumore, giudicata più forte di quella dei rivali Huawei FreeBuds 4, ma anche adattiva visto che a ogni utilizzo le gemme di emissione rilevano l’angolo di appoggio sull’orecchio, il tipo di condotto uditivo, e regolano di conseguenza la riduzione del rumore. Altri contributi alla qualità sonora sono dettati dalla companion app, che non solo permette gli aggiornamenti OTA. di personalizzare i pulsanti funzionali, ma anche di regolare le modalità di riduzione del rumore, e di intervenire sull’equalizzazione.

Certificati Audio Technology Gold Label da Baseus, gli auricolari Storm 3 hanno il Bluetooth 5.2, con connessione verso due dispositivi in contemporanea, e una modalità a bassa latenza: ognuno degli auricolari ha batterie da 40 mAh, caricabili rapidamente, grazie alla custodia (400 mAh) caricabile anche in wireless. Di base, sono venduti a 499 yuan (71 euro circa) ma, in fase di pre-ordine, arrivano sul mercato scontati a 449 yuan (circa 65 euro).

Ricarica rapida, connessione multi-point e bassa latenza giungono in dote anche agli auricolari Storm 1, pezzati a 459 yuan (66 euro) ma in pre-ordine a 399 yuan (57 euro). Questi ultimi sono di tipo in-ear, con un look cromaticamente a contrasto, sia nella versione bianca, con sfumatura pesca e bianco sporto, che in quella nera, con una sfumatura blu e nera. Tecnicamente, gli Storm 1 adottano la tecnologia di riduzione adattiva del rumore (sino a 42 decibel) che rileva il rumore esterno, dandolo in pasto all’algoritmo ad hoc ed al chip di riduzione del rumore, onde assicurare all’utente, anche in ambienti diversi, la medesima sensazione di silenziosità. Non manca il chip Bluetooth BES2500YP, apprezzato anche sui Oppo Enco Free 2i, per il suo essere efficiente e in grado di assicurare una connessione rapida e a prestazioni elevate, e la sintonizzazione di Harman in modo da ottenere un THD≤ 0,09% di distorsione armonica totale.