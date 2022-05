Bang & Olufsen presenta la nuova smart tv Beovision Harmony 83”

Ascolta questo articolo

Uso a combinare innovazione tecnologica e design, il brand danese Bang & Olufsen ha annunciato un nuovo prodotto tecnologicamente stiloso, concretizzatosi nel taglio da 83 pollici per la smart TV Beovision Harmony già comprensiva delle diagonali da 65, 77 e 88 pollici (quest’ultima in 8K).

Il meccanismo di funzionamento della nuova Beovision Harmony da 83” è immutato rispetto alle altre iterazioni: spenta la TV o quando si ascolta la musica, lo schermo della stessa va in basso verso il pavimento, e le cover, in rovere-tessuto o rovere-alluminio, si chiudono coprendone parte della superficie dell’apparecchio televisivo. Accesa la TV, le due cover si aprono ad ali di farfalla e lo schermo sale in modo da essere meglio visibile. Da notare che le cover in questione non sono un mero elemento estetico, visto che coprono l’apparato audio della TV.

Quest’ultimo è un sistema a 3 canali con copertura delle frequenze da 29 Hz a 22,000 Hz, formato da due driver full range da 2,5″ (50W), da un tweeter centrale da 1 pollice (50W), da due woofer da 4 pollici (100W in totale), e da un midrange/woofer da 4″: la sezione in questione supporta vari formati DTS (es. DTS HD-Master Audio 7.1), il Dolby Digital 5.1, e il Dolby Digital plus 7.1 e, grazie all’integrazione di un decoder 7.1, può connettere sino a un massimo di 8 diffusori (es. Beolab 18/28/50/90).

A livello visuale, la Beovision Harmony 83 si avvale di un pannello OLED WRGB risoluto in UltraHD, con 100/120 Hz di refresh rate, fornito da LG Display che l’ha usato anche sulle smart TV serie C della casa madre.

Nello specifico, si tratta di uno schermo con supporto verso HLG, HDR10, e Dolby Vision (anche l’adattivo IQ), con la decodifica dei video nei formati HEVC, AV1 e VP9, assicurata dall’elettronica a bordo, quasi sicuramente rappresentata dal processore Alpha 9 di 3a generazione, in grado anche di eseguire il sistema operativo webOS 4.5, che porta in dote Chromecast, AirPlay 2, il DLNA e l’interazione con altre sorgenti, come il Bluetooth, e l’implementazione di servizi quali Tune-In e Deezer. Con dispositivi e sorgenti gestibili dal telecomando Beoremote One, il nuovo modello di smart TV di B&O sarà in vendita dall’11 Maggio a partire da 21mila euro.