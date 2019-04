Bang & Olufsen: una collezione primavera-estate 2019 di gadget audio e una spettacolare TV di design

Quasi come una casa di moda, anche Bang & Olufsen, brand danese leader dal 1929 nelle soluzioni audio premium, ha presentato una collezione “primavera-estate”, seppur di cuffie e speaker, oltre ad una smart tv dal design avveniristico ed armonico.

La collezione primavera-estate dei device audio Bang & Olufsen è ispirata ai colori dell’estate scandinava, e parte con le cuffie auricolari Beoplay E6, wireless seppur collegate l’una all’altra da un cavetto intrecciato, immuni alla polvere e parzialmente (schizzi) all’acqua: allestite nella colorazione “Sky”, come il cielo azzurro dei paesi nordici, confermano la vocazione sportiva grazie al design che le ancora bene all’orecchio, ed implementano – sulla struttura in-ear – la tecnologia Signature Sound, che adatta il suono all’ambiente in cui ci si trova. Prezzo? Su Amazon a 289.59 euro.

Evoluzione di un passato modello, dalle quali ereditano la notevole autonomia, qui elevata sino a 18 ore di riproduzione musicale, le cuffie wireless BeoPlay H9i, con form factor over-ear, dietro un’inedita interfaccia allestita in alluminio, nascondono una tecnologia di cancellazione attiva del rumore che le rende adatte negli ambienti affollati: al prezzo di 445.36 euro, risultano disponibili nelle palette “Pine”, ispirata alle foreste del Nord, o “Clay”, come i terreni scuri che si affacciano sui ripidi fiordi.

Non manca, infine, il Beoplay A1, un classico (per forma) speaker Bluetooth che, nonostante le dimensioni, è in grado di assicurare un suono potente e cristallino: a 218.22 euro, è possibile acquistarlo nelle tonalità “Sky”, “Clay”, e “Pine”.

Decisamente spettacolare, anche nel prezzo (18.500 euro), è la smart TV di design presentata dal brand danese, rappresentata dalla BeoVision Harmony Television: quest’ultima, da spenta, si “nasconde” dietro le casse frontali in legno di rovere con struttura in alluminio ma, accesa, allorché queste ultime si aprono ad ali di farfalla, si solleva, palesando uno spettacolare display OLED già sfruttato dalla coreana LG per la sua televisione da 77 pollici a pixel auto-illuminanti.

Il chip audio DSP gestisce un sistema sonoro attivo a 3 canali, e supporta un’architettura surround 7.1 cui è possibile connettere financo 8 diffusori Beolab, in modo da poter godere appieno dell’integrazione delle radio online (Tune-In) e degli streaming musicali ad alta definizione (Deezer): le fonti sonore possono provenire da computer e smartphone, anche Apple (AirPlay2), stante il supporto a Bluetooth e Google Chromecast, e la possibilità – dallo store del sistema operativo LG WebOS 4.5 – di accedere ai servizi di intrattenimento visivo garantiti da Prime Video, YouTube, e Netflix.