Bang & Olufsen E8 Sport: ufficiali gli auricolari tws premium per sportivi

Era inizio anno quando la danese Bang & Olufsen annunciò un nuovo paio di auricolari true wireless premium, i Beoplay E8 di 3a generazione che, nelle scorse ore, hanno appena guadagnato (a partire dal venturo 8 Luglio, per 350 euro) la loro variante sportiva, mantenendo però inalterata la qualità sonora del modello originario.

Simili nel design ai rivali Elite Active 75T di Jabra, Bang & Olufsen E8 Sport (nero e Oxygen Blue, 23 x 21 x 25 mm per 6.4 grammi ad unità) godono della certificazione IP57 che li rende impermeabili per mezzora qualora immersi a 1 metro di profondità: ipso facto, il loro telaio in silicone (scelto per la suo ottimo grip) può essere lavato sotto l’acqua corrente, mentre le parti redatte in alluminio beneficiano di un trattamento anti-corrosione.

Comodi da usare, grazie alla piccola cannula che li rende semi in-ear (con conseguente isolamento passivo ma minor pressione), mentre l’archetto intercambiabile li àncora alla conca dell’orecchio, i nuovi earable nordici sono anche facili da controllare, posto che le superfici esterne sensibili al contatto vengono individuate con facilità anche a dita bagnate, in ragione della loro zigrinatura.

L’interno ospita driver da 5.7 mm (frequenze tra 20 e 20.000 Hz, 107 ± 3 decibel di sensibilità, 16 ohm di impedenza), elettrodinamici, il cui output sonoro può essere regolato secondo le 5 diverse equalizzazioni della compaion app per smartphone Android/iOS: il modem per il Bluetooth 5.1 supporta, invece, i codec AAC, SBC e aptX. In più, grazie ai quattro microfoni omnidirezionali (MEMS) l’utente potrà comunque tornare a percepire i suoni ambientali (Transparency Mode), in ottica sicurezza o per parlare con chi gli è accanto, senza sfilare gli auricolari.

L’autonomia degli auricolari Bang & Olufsen E8 Sport copre le 7 ore di funzionamento ma, facendo ricorso alla custodia allegata, in silicone con righe a rilievo, caricabile (in 2 ore) via Type-C (con fast charge per recuperare 1 ora e mezza di autonomia aggiuntiva dopo solo 20 minuti) o wireless Qi (in 2 ore e mezza, in questo caso col pad in tema, da acquistare a parte, per 125 euro), si raggiungono le 30 ore complessive.