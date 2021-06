Bang e Olufsen presenta la nuova smart TV di lusso Beovision Contour 55"

Leader nella realizzazione di impianti audio e di tecnologie legate al sound, il marchio danese Bang & Olufsen ormai da tempo è apprezzato anche per la realizzazione di smart TV di livello ultra-premium, come nel caso delle serie Harmony ed Eclipse (ora di 2a gen): nelle scorse ore, la gamma Contour ha guadagnato un interessante modello da 55 pollici, che va ad affiancare quello già noto da 48 pollici, mutuandone le specifiche.

Bang & Olufsen Contour 55” ha un corpo in alluminio, ancorabile alla parete, mediante un braccio con rotazione a 35°, posizionabile su un piedistallo, con rotazione a 180°, o su una superficie piana, come un mobile da salotto. Sul piano più propriamente tecnico, il pannello visivo, fornito da LG Display, è un OLED UHD con refresh rate da 100 a 120 Hz, tecnologia WRGB (basata sull’aggiunta del pixel bianco, per avere immagini più dettagliate e luminose), predisposto per il supporto ai metadati dinamici (HDR10, Dolby Vision, HLG e – via sensori di luminosità ambientale per l’autoimpostazione delle regolazioni – Dolby Vision IQ), coadiuvato da varie implementazioni messe a disposizione dal processore Alpha 9 di 3a generazione, usato anche per l’upscaling AI based (in 4K) delle immagini in qualità minore e la gestione di vari codec video (HEVC, AV1 e VP9).

La parte inferiore dell’apparecchio televisivo prevede una soundbar, con risposta in frequenza tra 32 Hz e 22 kHz, supporto alle tracce Dolby (Atmos, Digital Plus, True HD) e PCM 7.1: nello specifico si tratta di un sistema con 11 speaker sottoposti a altrettanti amplificatori da 50W cadauno, di tipo a 3.1 canali, con quello centrale dedicato a esaltare la voce nei dialoghi e nel parlato, in cui l’utente può usare uno dei 5 preset disponibili per cucirsi un audio su misura.

Come da tradizione del costruttore, in sede di acquisto sarà possibile scegliere tra diverse combinazioni cromatiche e di materiali per tale sezione, partendo da quella con bordi argento o nero antracite a coronamento della griglia in Grey Melangé, passando per i bordi nero antracite a coronamento della griglia in legno scuro color “Smoked Oak”, senza dimenticare l’opzione con cornici Silver o Gold Note messe intorno a una griglia in legno di quercia più chiaro, “Light Oak”. Sul retro dello chassis, in tema di porte, è possibile apprezzare anche un poker di HDMI 2.1 capaci di accettare flussi video UHD@100/120 Hz, con canale audio di ritorno evoluto, refresh rate variabile (G-Sync, Forum VRR, Free-Sync), auto-modalità a bassa latenza, 12.8 millisecondi di ritardo nella risposta ai comandi (input lag).

A coronamento del tutto, la nuova smart TV Bang & Olufsen Contour da 55 pollici mette in campo, a partire da 7.000 euro (comprensivi del telecomando Beoremote One), il sistema operativo webOS 5.0 (sempre grazie ad LG), con l’integrazione di Chromecast e AirPlay 2 per il mirroring, con la possibilità di leggere e gestire i contenuti multimediali di rete via DLNA.