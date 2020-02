Auricolari TWS: di scena i Melomania 1 di Cambridge Audio e i Wings Troopers

Un segmento in continua crescita, in ambito hi-tech, è quello della tecnologia wearable, trainata dagli auricolari true wireless che, anche al netto del dominio Apple con i suoi AirPods (ora anche Pro), serbano convincenti alternative anche tra i produttori meno blasonati, come nel caso dell’inglese Cambridge Audio e dell’indiana Wings Lifestyle.

Cambridge Audio, brand britannico con oltre 50 anni d’esperienza nell’acustica premium, ha da poco commercializzato, anche in Italia, i suoi primi auricolari totalmente senza fili, i Melomania 1, accreditati di garantire il vero “Great British Sound“. Impermeabili IPX5 con capacità di resistere a schizzi e sudore, curano la qualità sonora in emissione grazie a driver da 5.8 mm al grafene che, in tandem con leggeri diaframmi rigidi, coprono un ampio range di frequenze: la presenza di una coppia di microfoni MEMS (uno per unità) e della tecnologia Clear Voice Capture (CvC) di Qualcomm, invece, procede ad assicurare una percezione cristallina della voce, nel corso delle telefonate o dei comandi vocali impartiti ai concierge virtuali Siri/Assistant.

Collegati agli smartphone mediante il Bluetooth 5.0 (con gestione dei codec aptX e AAC), gli auricolari true wireless Melomania 1 di Cambridge Audio sono provvisti di mini-batterie in grado di offrire 9 ore di funzionamento, con la custodia di ricarica che, invece, a suon di rabbocchi energetici, porta la loro autonomia complessiva a coprire le 36 ore continuative.

Ad oggi, come accennato, è possibile acquistare gli auricolari in questione presso Amazon, ove – disponibili nelle nuance pietra o nero – sono prezzati a 99.95 euro: in più il costruttore ha previsto un’apposita custodia supplementare in silicone che, espressamente concepita per una maggior personalizzazione estetica, può essere acquistata a parte, nelle tonalità arancione, blu, grigio chiaro, rosa, rosso, verde chiaro, ad appena 10 euro.

Dall’indiana Wings Lifestyle (di Brandscale Technologies), dopo il successo degli Alpha, arrivano gli auricolari senza fili in-ear Wings Troopers, robusti, impermeabili contro anche il sudore (IPX4), dal look giovanile, molto comodi da indossare (grazie alla struttura angolare). Connessi via Bluetooth con lo smartphone, mettono in campo controlli touch esterni per gestire la musica, le telefonate, e la chiamata in causa degli assistenti virtuali mentre, in tema di qualità sonora, assicurano chiamate cristalline mediante una basilare tecnologia di cancellazione del rumore. Anche nell’autonomia non lesinano buoni risultati, con 12 ore complessive di funzionamento, ottenute combinando la capacità delle mini-batterie integrate (45 mAh, per 4 ore) e dell’accumulatore (300 mAh, per 3 ricariche) contenuto nella custodia di ricarica. Attualmente, gli auricolari Wings Troopers sono prezzati, presso Amazon India, a 1.999 rupie, ovvero a poco meno di 26 euro.