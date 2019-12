Auricolari true wireless: il "Davide" HiFuture affronta il "Golia" JBL di Samsung

Grazie ad Apple che ha fatto da apripista, gli auricolari true wireless si sono rapidamente affermati come un gadget di grande successo, molto apprezzato per la sua capacità di liberare l’audiofilo dall’ingombro dei fili, spesso suscettibili di fastidiosi annodamenti. Ai modelli già in commercio, uno dei più facondi incipit di settimana nella storia ancor giovane di questa categoria hardware ha appena aggiunto le creazioni di JBL by Harman e HiFuture.

JBL, brand statunitense del gruppo Harman International, da qualche tempo entrato a far parte della multinazionale coreana Samsung, ha predisposto la vendita, dal 12 Dicembre, a 101 euro o 7.999 rupie, dei nuovi JBL C100TWS, redatti nelle colorazioni nero o bianco.

Leggeri (58 grammi), con gommini di tre misure differenti, si adattano bene all’orecchio grazie al formato in-ear, e mettono a frutto i driver da 5.8 mm per garantire (in nome della funzionalità “JBL Pure Bass“) dei bassi di grande qualità, sia durante l’ascolto di musica e podcast, che nel corso delle telefonate (in quanto dotate di microfono).

I controlli degli auricolari JBL C100TWS avvengono tramite le pareti touch esterne, e consentono – previo join via Bluetooth 5.0 con lo smartphone di riferimento – di gestire la musica, le chiamate, e gli assistenti vocali Siri/Assistant: in tema di autonomia, le batterie da 60 mAh assicurano 5 ore di autonomia, cui se ne aggiungono altre 12 grazie alla custodia, potendo beneficiare di un’ora extra di funzionamento dopo appena 15 minuti di rabbocco energetico.

Gratificata dal successo ottenuto con i precedenti TidyBudsPro e FutureBuds, la cinese HiFuture ha alzato il sipario sui nuovi Olymbuds (già in vendita a 50 euro circa, o 3.999 rupie). I nuovi arrivati sono costruiti in plastica opaca con finiture lucide e gommini (in 3 misure) siliconici per un ottimale isolamento dai rumori esterni, mentre gli archetti concorrono a tenerli agganciati durante lo sport.

Collegati allo smartphone, con switch multi-device istantaneo, e copertura stabile sino a 10 metri grazie al Bluetooth 5.0 (con codec AAC/SBC, e profilo anche A2DP) consentito dal processore Realtek 8763, i nuovi HiFuture Olimbuds montano driver dinamici N42 attenzionati da magneti al neodimio, capaci di garantire una sonorità stereofonica HiFi al cui interno spiccano i bassi. Sulle pareti esterne, contrassegnati dalle lettere per distinguere l’unità di destra da quella di sinistra, albergano i comandi touch per i concierge virtuali supportati (Assistant e Siri), e per gestire le chiamate (rifiuto/accettazione) o la musica (pausa, salto della traccia, volume).

Di base, gli Olymbuds di HiFuture assicurano 6 ore di autonomia, ma riposti nella custodia (con batteria da 500 mAh, caricabile via microUSB, provvista di 3 LED di stato), arrivano (subito operativi, appena estratti) a un totale di 20 ore di uso, senza mai preoccuparsi del sudore o di improvvisti scampoli di pioggia (in quanto certificati IPX5).