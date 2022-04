Audio Pro presenta i nuovi speaker hi-tech "soundbar killer" A28 e A38

In genere, le esigenze di home theatre e home cinema vengono soddisfatte con prodotti differenti: per minimizzare spesa e ingombro, il brand svedese Audio Pro (lo stesso che ha forgiato uno speaker wireless premium per il giardino e uno per la spiaggia), tramite il suo responsabile marketing Jens Henriksen, ha presentato la nuova coppia di altoparlanti A28 e A38, acclamati come veri e propri “soundbar killer” nell’assecondare gli utenti sia nell’intrattenimento cinematografico che nel mentre ascoltano della buona musica.

Dei due modelli, eredi rispettivamente dei precedenti A26 e A36, l’iterazione Audio Pro A28 è quello più compatto, tanto che può essere montato a parete, o da poter essere facilmente collocato ove c’è poco spazio, ad esempio su un mobile o una mensola: il fatto che sia piccolo, però, sottolinea l’azienda, non vuol dire che non abbia un suono potente, anzi. Disponendo di un maggior spazio, si può invece ricorrere all’iterazione A38, uno speaker da pavimento, facile da collegare alla TV, con beneficio di poter essere controllato (via CEC) dallo stesso telecomando.

Ambedue i nuovi speaker A28 e A38 di Audio Pro hanno ricevuto diverse migliorie rispetto ai predecessori: ad esempio, dispongono di una migliore messa a punto del suono e di un perfezionato chipset per lo streaming.

Un’altra peculiarità del nuovo duo svedese dell’audio è rappresentata dal supporto al versatile e polivalente sistema di tecnologia multi-room del brand, a tre punte visto che, oltre a poter creare un sistema multi-stanza sfruttando altri speaker dello stesso marchio (tra cui i premiati diffusori C10 MkII e C3), è anche possibile mettere i nuovi modelli in pairing con altoparlanti semplicemente predisposti per supportare il Google Cast di Mountain View, o il protocollo AirPlay 2 di Apple.

Predisposti anche per gestire le proprie playlist preferite, via Spotify Connect, dotati della connettività Bluetooth, gli speaker smart A28 e A38 di Audio Pro possono vedersi potenziati i bassi emessi ricorrendo, grazie all’uscita subwoofer, a soluzioni che siano parametrate su vari requisiti e stanze. Secondo quanto comunicato dall’azienda, i nuovi altoparlanti in questione saranno in vendita presso lo store ufficiale, sul sito audiopro.com, al prezzo, rispettivamente, di 600 e 900 euro.