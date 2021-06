Audio Pro P5: ufficiale lo speaker true wireless impermeabile e portable per l’estate

Il brand svedese Audio Pro, che nel nostro paese distribuisce i suoi prodotti tramite Exhibo S.p.A, ha annunciato l’ampliamento del proprio listino di speaker wireless, già comprensivo dei modelli C3 , C10, e T3+, con un nuovo esemplare, l’Audio Pro P5, che risponde all’esigenza dei client del brand di disporre del classico suono potente del brand in un form factor più adatto “per l’utilizzo in giardino o giù per la spiaggia.”

Con un design non troppo dissimile da quello di uno specchietto retrovisore, l’Audio Pro P5 vanta misure (220 x 97 x 53 mm) che ne rendono agevole il trasporto in valigia, ma non in tasca, senza il pericolo che il suo peso, sui 500 grammi circa, impatti più di tanto sulla propria franchigia bagaglio quando si va in vacanza: giunti a destinazione, sarà possibile avvalersene anche in riva al mare, o qualora si dovesse esser sorpresi da un acquazzone mentre lo si tiene agganciato (via laccetto laterale) allo zaino, essendo moderatamente impermeabile secondo lo standard IPX4.

All’esterno, lo speaker Audio Pro P5 presenta in alto i quattro pulsantini di controllo: essi consentono, nella fattispecie, di regolare il volume, accenderlo o spegnerlo, e associarlo a una fonte audio.

In ciò, lo speaker Audio Pro P5 fa ricorso a quello stesso Bluetooth 5.0 che, consentendone l’accoppiamento a un modello gemello, apre le porte a un suo utilizzo stereofonico: su un lato, coperte da sportellini, vi sono le porte, nelle fattispecie concretizzatesi in un mini jack da 3.5 mm e nella microUSB Type-C per la ricarica della batteria, in ragione della quale l’autonomia si aggira tra e 4 ore a volume massimo e le 14 ore a volume medio.

Dietro la griglia frontale si cela l’impianto sonoro dell’Audio Pro 5, che copre un array di risposta in frequenza esteso tra 57 Hz e 20 kHz attraverso un tweeter da 25 mm e un woofer da 81 mm, ambedue sottoposti ad amplificatori di classe D, rispettivamente da 10 e 25W: attualmente, il dispositivo è in vendita al prezzo di 150 euro, ponendosi in posizione di svantaggio col più noto e meno costoso rivale JBL Flip 5.