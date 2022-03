Audio Pro A15: ufficiale lo speaker wireless premium ideale anche per il giardino

Audio Pro, marchio svedese noto per i suoi riproduttori audio wireless (es. il P5) di qualità premium anche nella realizzazione e nello stile, nelle scorse ore ha annunciato un nuovo prodotto nel proprio listino, concretizzandolo nelle vesti dello speaker smart Audio Pro A15, già disponibile all’acquisto al prezzo consigliato, al pubblico, di 400 euro.

Il nuovo speaker wireless (10W + 30W di potenza in uscita, con 45 – 22.000 Hz di risposta in frequenza) ha una forma che ricorda molto vagamente quella di un tostapane, piatto e di forma rettangolare, come confermato dalle dimensioni pari a 137 (profondità) x 206 (altezza) x 286 mm (larghezza): attorno, lo chassis (da 2 kg di peso) è avvolto dallo stesso tessuto adottato anche su altri modelli della stessa serie (A10, A26 e A36) ma anche di altre serie (G10). In tal modo, spiega l’azienda, l’utente potrà mantenere una certa uniformità stilistica anche se, in ogni stanza, per le specifiche della stessa o le esigenze dell’utente, magari sarà adottato uno speaker di dimensioni (e potenza) diverse.

Il discorso in questione tradisce la vocazione al multi-room dello speaker wireless Audio Pro A15 che, a tale scopo, offre sia la propria piattaforma proprietaria per il multi-room, che il supporto a Google Chromecast audio e ad AirPlay 2 (di Apple), in modo da far sì che il prodotto possa anche essere inserito in un set per il multi-room, con prodotti di altre marche, di cui l’utente sia già in possesso. Il mirroring dei contenuti, invece, avviene mediante il Bluetooth 4.2.

In cima, lo speaker Audio Pro A15 presenta i pulsanti per il controllo, con cui gestire la riproduzione musicale, il volume, i preset in memoria, o selezionare la sorgente audio: dietro, le scelte dei designer hanno trovato un modo alquanto geniale per combinare supporto ai bassi (già attenzionati con un subwoofer da 4.5”) a trasportabilità del prodotto, prevendendo un incavo per il bass reflex che funga anche da “maniglia“. In quanto dotato di quest’accorgimento, l’Audio Pro A15 può essere facilmente portato magari in giardino, ove vi sia ancora la copertura del Wi-Fi, senza temere le inclemenze del meteo, essendo impermeabile IPX2 contro schizzi d’acqua e pioggia.

Chiude l’array delle specifiche afferenti allo speaker Audio Pro A15 l’autonomia: qui il costruttore dichiara la possibilità d’arrivare anche a 11 ore complessive, mantenendo però moderato (50%) il volume. Esaltandolo al massimo, perché magari all’aperto, l’autonomia scende, ma non più di tanto, garantendo comunque dignitosissime 8 ore.