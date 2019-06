Asus ufficializza il proiettore smart ZenBeam S2, il router-speaker Lyra Voice, e le cuffie da gaming ROG Delta Core

La taiwanese Asus, particolarmente attiva nel recente periodo con computer potenti e da ufficio, non dimentica di mostrare la grande versatilità dei suoi laboratori, ufficializzando due device polifunzionali, come il proiettore ZenBeam S2 e il router smart Lyra Voice, oltre alle cuffie da gaming Asus ROG Delta Core.

Il proiettore ZenBeam S2 è uno scatolotto che, visto il peso (497 grammi), e la batteria di bordo (6.000 mAh, 3.5 ore di autonomia, capace di fare da powerbank via USB per i device poggiati sul tettuccio), risulta molto portable: posizionato ove si vuole, e connesso (ad altre periferiche via Type-C, jack da 3.5 mm, ed HDMI, o allo smartphone, via app e Wi-Fi), sfruttando i LED RGB, è in grado di simulare uno schermo di 120 pollici a 3 metri di distanza o, grazie alle ottiche a tiro corto, di 40 pollici a un metro, sempre correggendo le immagini – luminose (500 nits), nitide (100% sulla scala NTSC), ed in risoluzione HD – dagli effetti della distorsione trapezoidale, ed impreziosendole con la tecnologia DLP IntelliBright (30% in più di contrasto col 50% in meno di consumi). Dotato di 4 differenti modalità di visualizzazione, tra cui ECO per ridurre ulteriormente i consumi, standard, theatre per i film, e presentazione, il proiettore ZenBeam S2 dispone di un audio da 32 dBA massimi erogato dallo speaker da 2 Watt ed esaltato dalla tecnologia proprietaria SonicMaster: il prezzo del device, già disponibile in commercio, è – iva compresa – di 529 euro.

In Italia è già arrivato (su Amazon, a 221 euro) il Lyra Voice dello stesso brand. Nella fattispecie, si tratta di un dispositivo compatto (270 x 75 x 75 mm, per 975 grammi, con rivestimento in tessuto grigio) che funge inizialmente da speaker Bluetooth, particolarmente versato sui bassi (grazie alla coppia di radiatori passivi impilati l’un nell’altro ed a diffusori laterali con struttura a pettine) e nel sound immersivo-surround (DTS). Grazie al microfono a lungo raggio con cancellazione del rumore è controllabile via comandi vocali impartiti ad Alexa e, in più, può fungere anche da repeater (range extender) e router: in questo caso, in qualità di router semplice, o di base (AiMesh) per una rete Mesh a tre bande, può beneficiare del filtro di sicurezza (e del parental control) della soluzione AiProtection concepita dalla security house nipponica Trend Micro.

In Italia arrivano, a 99 euro, anche le cuffie da gaming Asus ROG Delta Core, comode da indossare a lungo vista la forma a D dei padiglioni (per ridurre la superficie di contatto) con cuscinetti in materiale imbottito ROG Hybrid (tessuto e pelle), collegabili con diverse fonti via jack da 3.5 mm. e – più di ogni altra cosa – capaci di meritarsi la certificazione Sony Hi-Res Audio per i bassi intensi ed i suoni generalmente cristallini frutto di una camera sigillata ermeticamente, con tecnologie proprietarie applicate tanto ai driver (Essence, con frequenze tra 20 e 40 Hz, inclinati rispetto all’angolo delle orecchie) quanto alla separazione (Signal Diversion) dei canali audio.