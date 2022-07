Asus: ufficiali gli auricolari da gaming Cetra True Wireless Pro

Ascolta questo articolo

A poche ore dal varo dei top gamma telefonici RoG Phone 6, il marchio taiwanese Asus ha completato i dettagli relativi agli auricolari ibridi da gaming Cetra True Wireless Pro, degni eredi dei modelli Cetra True Wireless apprezzali lo scorso Marzo.

I nuovi auricolari Cetra True Wireless Pro godono dell’impermeabilità contro sudore e schizzi d’acqua come da standard IPX4 e all’esterno delle stanghette supportano i comandi touch: di tipo ibrido, possono essere usati anche cablati, grazie a degli adattatori con cavo Type-C, sul quale sono posti i comandi in linea del telecomandino, complementare a quelli menzionati in precedenza. Utilizzati in tal modo, gli Asus Cetra True Wireless Pro annullano il problema dell’autonomia, ma anche quello della latenza e, in più, mettono a disposizione un convertitore digitale analogico, ovvero un DAC con 4 moduli ESS 9280, che supporta il campionamento a 32bit@384kHz.

Utilizzati nella consueta modalità Bluetooth, gli auricolari Asus Cetra True Wireless Pro offrono il supporto ai codec SBC, AAC e aptX (anche adaptive) e godono della tecnologia Snapdragon Sound: in più, in tandem con gli Asus RoG Phone 6 è possibile anche utilizzare la modalità gaming, che riduce la latenza a 45 ms (andando così a far meglio dei rivali Redmi Buds 4 Pro).

L’interno ospita driver da 10 mm: il costruttore ha promesso anche la cancellazione attiva del rumore, nota come ANC, e una modalità di trasparenza ambientale per restare consapevoli di quel che accade intorno. Ovviamente, dato il target del prodotto, non potevano essere trascurate le comunicazioni con in-game col proprio team: in questo caso, Asus ha predisposto un microfono che, grazie all’intelligenza artificiale, beneficia di una riduzione del rumore ambientale in grado di rimuovere la quasi totalità (95%) d’un’ampia gamma di rumori di fondo.

Dulcis in fundo, l’autonomia. Gli auricolari Asus Cetra True Wireless Pro assicurano 4.30 ore di autonomia nel caso si adoperi l’ANC, che salgono a 7 ore facendone a meno. L’astuccio da trasporto, caricabile in Wireless Qi ma anche via microUSB Type-C, porta l’autonomia complessiva, nelle stesse condizioni, rispettivamente a 13 e 21 ore. In attesa dell’esordio sui mercati internazionali in quel di Ottobre, gli auricolari Asus Cetra Truw Wireless Pro sono acquistabili nel mercato malese, dove sono prezzati a 515 ringgit, pari a pressappoco 114 euro.