A quasi un mese di distanza dall’ultimo annuncio, relativo ad alcune cuffie da gaming, il brand taiwanese Asus è tornato a farsi vivo, questa volta prospettando l’arrivo sul mercato di due nuovi portatili molto potenti, a scelta tra un modello tradizionale e uno convertibili, con soluzioni AMD o Intel, caratterizzati da un elemento unificante di carattere stilistico visto che, sul retromonitor, il consueto logo Asus è stato sostituito da una A così stilizzata da ricordare molto da vicino il simbolo della flotta stellare della sci-fi series Star Trek.

Il primo notebook, lo Zenbook 13 S OLED ha una scocca in lega di magnesio, che ne ferma il peso intorno ai 997 grammi, redatta bei colori Ponder Blue, Aqua Celadon, Vestige Beige, Refined White: spalancato, il terminale rivela, con un aspect ratio da 16:10, un display OLED da 13.3 pollici, risoluto a 2.880 x 1.800 pixel secondo un aspetto panoramico a 16:10, con ottimi tempi di risposta (0.2 millisecondi), molto luminoso (sino s 550 nits) e con totale copertura (100%) dello spazio colore DCI-P3. Il pannello in questione, come confermato anche dalla particolare protezione Gorilal Glass NBT, è un touchscreen. Ancora sul piano multimediale, si palesa la presenza di due speaker stereo calibrati da Harman Kardon, col supporto al Dolby Atmos.

Il corpo macchina reca diverse porte, tra cui tra USB-C e un jack da 3.5 mm per audio: in tema di connettività, è presente il supporto al Wi-Fi 6E. All’interno, la microarchitettura Zen 3+ beneficia il processore scelto, un’APU AMD Ryzen 7 6800U, con 8 core (da 2.7 a 4.7 GHz in Turbo) e 16 threads, che porta in dote la relativa scheda grafica integrata AMD Radeon 680M, realizzata con 12 core unit da 2.2 GHz di picco. Per la RAM, di tipo LPDDR5-6400, sarà possibile arrivare sino a 16 GB, mentre a 1 TB si potrà arrivare in sede di storage SSD (con interfaccia PCIe 4.0 e velocità di lettura pari a 6.500 MB/s). L’autonomia, in ragione della batteria montata, da 67 Wh, permette al costruttore di vantare sino a 10 ore di operatività.

Il sistema operativo scelto, Windows 11 Pro, beneficia anche la seconda nuova proposta di Asus, il convertibile Zenbook Pro 15 Flip OLED. Quest’ultimo declina il proprio touchscreen OLED secondo una diagonale di 15 pollici e un rapporto d’aspetto di 16:9, mentre la risoluzione si attesta a 2.880 x 1.620 pixel, all’insegna di una proposta che potrebbe gratificare anche gli amanti della grafica e dell’intrattenimento (100% DCI-P3, Dolby Vision) come pure del gaming (120 Hz massimi di refresh rate). Ancora nella sezione multimediale, va annotata la presenza di una webcam con supporto agli infrarossi per l’autenticazione via Windows Hello.

Di rimpetto, è presente una tastiera con retroilluminazione a zona singola: ai lato del corpo macchina, tra le porte dichiarate, spiccano due USB 3.2 Type-C (Thunderbolt 4) e una HDMI 2.0 per connettere ad esempio uno schermo esterno. Con uno schema che mette a disposizione 6 core per le mansioni più pesanti, e 8 per quelle più leggere, scende in campo il processore i7-12700H di Intel, con un Turbo Boost operativo che arriva a 4.7 GHz, e con – tra le GPU a scelta – l’opportunità di far ricorso a una dedicata Intel Arc A370M, con 6 GB di memoria riservata di tipo GDDR6.

Proprio in tema di memorie, l’Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED, connettivamente predisposto per il Wi-Fi 6E, prevede sempre sino a 16 GB di RAM, ma meno prestante (LPDDR5-4800), e 1 TB di storage SSD, ma con velocità di lettura più bassa (3.200 MB/s). A impattare sul peso, da ben 1,795 kg, concorre senz’altro la generosissima batteria, da 96 Wh.