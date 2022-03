Asus osa sfidare l’Apple Mac Studio col nuovo miniPC PN63-S1

Quasi nel mentre Apple presentava il computer compatto Mac Studio, il brand taiwanese Asus ha annunciato una propria alternativa, rappresentato dal miniPC PN63-S1, animato dal sistema operativo Windows 11 Pro, disponibile dalla metà di Marzo al prezzo di 499 euro.

Asus PN63-S1 ha un telaio molto compatto che, grazie alla staffa VESA di cui è provvisto, può essere collegato dietro un monitor, sparendo alla vista sulla propria scrivania: grazie al superamento di test da vibrazione, cadute, sbalzi termici (da 0 a a 50 gradi), urti, inquinamento acustico (da 28.7 dBA a carico minimo a 37.9 dBA a carico massimo), risulta inserito nel programma ASUS Corporate Stable Model, con conseguenti 36 mesi di garanzia mentre, come da certificazione Energy Star, il device può vantare appena 5.8W di consumo energetico quando lavora al minimo.

All’interno del miniPC Asus PN63-S1, oltre a un modulo per il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi 6E, operano processori Intel di 11a generazione, a scelta tra un Core i5-11300H e Core i7-11370H, con la scheda grafica integrata Intel Iris Xe capace di supportare financo 4 display in contemporanea: nel terminale in questione, ambedue le unità elaborative sono presiedute da un sistema Intel Dynamic Tuning che, distribuendo la potenza tra CPU e GPU a seconda della necessità, contiene i consumi energetici senza penalizzare la capacità di supportare un elevato multi-tasking.

La RAM, di tipo DDR4, può arrivare sino a 64 GB massimi mentre per l’archiviazione del miniPC Asus PN63-S1 è previsto un sistema a triplo storage, in cui un hard disk meccanico da 2.5 pollici può affiancare due unità SSD a stato solido, tra cui una PCIe Gen 3 x4 e una PCIe Gen4 x4 M.2.

In merito alla dissipazione del calore, delle ventole full-sized tengono basse le temperature operative del processore, in concomitanza con un modulo proprietario, in cui una ventola autopulente (Anti-DustSelf-Cleaning System) tiene lontano dai dissipatori, collegati ad heatpipe piatti, polvere e particelle, sì da mantenere il sistema funzionante a lungo e silenzioso.

Infine, nel miniPC Asus PN63-S1, sul retro, le porte si sostanziano nel connettore per l’alimentazione, in una HDMI 1.4, in una miniDisplayPort 1.2, in due USB 3.2 Type-A 2a gen, in una porta configurabile (tra DisplayPort 1.4, VGA e COM) per una maggior versatilità, e in una RJ45 per la Ethernet LAN a 2.5G. Frontalmente, invece, si ravvisano il pulsante d’accensione, due USB 3.2 di 2a gen (Type-A e Type-C) e un jack da 3.5 mm per cuffie e microfono.