Asus ExpertBook B5 e B5 Flip (B5402C e B5402F): ufficiali con display da 14 pollici

Gennaio non si è ancora concluso e Asus ha colto l’occasione per mettere in campo due nuovi portatili della serie ExpertBook B5, collocati in posizione mediana tra i B3 ed i B7, sempre con processori di 11a generazione e Windows 11 Home/Pro, ma con diagonale visiva più grande dei modelli B5 visti lo scorso Luglio (13.3”).

I nuovi notebook Asus ExpertBook B5, clamshell B5402C e convertibile Flip B5402F, hanno un telaio in lega di alluminio-magnesio e alluminio, che gli consente di mantenersi leggeri, resistenti (MIL-STD 810H) e poco spessi (18 mm di profilo): i bordi tagliati a diamante e gli angoli arrotondati, anche in ragione della colorazione Blue Navy, assicurano ai due terminali un aspetto anche molto elegante e gradevole. Ai lati del corpo macchina, i due gemelli diversi della linea ExpertBook B5 annoverano varie porte, tra cui un jack da 3.5 mm, una HDMI 1.4, due Thunderbolt 4 (via Type-C con anche Display Port e PowerDelivery), due USB Type-A (una 3.2 e una 2.0), una RJ45 per l’Ethernet LAN e un lettore di schede microSD.

Spalancati, ambedue gli Asus ExpertBook, il B5 standard B5402C ed il B5 Flip B5402F annoverano un display da 14 pollici risoluto in FullHD con 85% di screen-to-body: di base si tratta sempre di un pannello LCD IPS con il 100% di copertura sullo spazio colore sRGB e 400 nits di picco come luminosità, anche se il notebook a conchiglia vanta anche un’opzione OLED e quello convertibile presenta un digitalizzatore, che supporta l’opzionale stilo occultabile nello slot a disposizione del laptop (che paga il maggior spazio con 130 grammi di peso in più rispetto al modello classico, da 1.25 kg di peso). La webcam HD è accompagnata da un microfono con riduzione AI del rumore e supporto a Cortana oltre che, opzionalmente, dagli infrarossi per l’autenticazione Hello.

Sui due Expertbook B5 da 14 pollici sono di stanza i processori Tiger Lake di Intel, a scelta tra il quadcore (4.50 GHz in Turbo Boost) i5-1155G7, con 8 MB di Smart Cache e il quadcore (5.0 GHz) i7-1195G7 sempre a 8 threads, con 12 MB di Smart Cache: nei due notebook, il costruttore ha affidato le elaborazioni grafiche alle schede integrate Intel Iris Xe. Sul piano delle memorie, è possibile espandere la RAM, DDR4, sino a 48 GB massimi, mentre lo storage, SSD, da max 1 TB, gode del supporto elargito verso il dual-SSD RAID.

La tastiera, retroilluminata, con l’inserimento numerico affidato all’Asus NumberPad, caps da 1.5 mm di corsa e protezione antischizzo, presenta uno scanner per le impronte digitali nel pulsante d’accensione, con la sicurezza curata anche dal chip crittografico TPM 2.0. In conclusione, campeggiano sugli Expert Book B5 e Flip B5 (B5402C e B5402F) le connettività Bluetooth 5.2 e Wi-Fi ax/6E, oltre a una batteria da 63Whr da 3 celle in grado di assicurare un’intera giornata di autonomia.