ASRock iBox 1300: ufficiale i miniPC senza ventola con Intel Raptor Lake

ASRock, noto produttore taiwanese di schede madri, da qualche tempo si è impegnato anche nel varo di miniPC, un po’ come i NUC (qui il modello più recente) di Intel o di MinisForum (come in questo caso). Nelle scorse ore, da Taipei è arrivato l’annuncio dei nuovi computer compatti ASRock, molto prestanti grazie ai processori Intel di 13a generazione, e anche con tutte le connettività che servono. I nuovi MiniPC, particolare importante, vanno a inserirsi nella serie iBOX, col nome di iBOX 1300.

Gli ASRock iBox 1300 misurano 172 x 109 x 50 mm: il loro telaio è in alluminio e ciò contribuisce al sistema di dissipazione del calore che, non annoverando appunto una ventola, permette di ottenere performance utili all’ufficio ma senza rumorosità, all’insegna della massima tranquillità lavorativa. Ciò è permesso anche per la scelta dei chipset in servizio, ovviamente della 13a generazione Intel. In tal senso il costruttore ha fatto sapere d’aver scelto SoC usati per i dispositivi “embedded“, ovvero i Core i3-1315UE, Core i5-1345UE e Core i7-1365U, tutti con un TDP (consumo energetico) di 15W, anche se l’ultimo chipset può vantarsi di avere una scheda grafica sì integrata, ma almeno Intel Iris Xe.

Sul piano della RAM, le dotazioni dipendono dai modelli. Le iterazioni D4 hanno due slot So-DIM da 260 pin, che permettono di montare la RAM, del tipo DDR4-3200, sino a 64 GB di ammontare. Diverso è il caso delle iterazioni D5 degli iBox 1300 di ASRock: in questo caso i due slot So-DIM da 262 pin permettono di montare la più veloce memoria DDR5-4800, anche se – in questo caso – non si va oltre i 32 GB massimi.

Per lo storage gli ASRock iBox 1300 offrono uno slot slot M.2 2280 con interfaccia PCIe Gen 4 x4 per un SSD e mettono a disposizione un connettore SATA 3 da 2.5 pollici, cui può essere collegato un hard disk meccanico o uno a stato solido (appunto, un SSD). In tema di porte, ambedue le versioni D4 e D5 possono connettere sino a 4 monitor visto che hanno una HDMI 2.0b, una Display Port 1.4 e due USB Type-C.

La versione D5 però sulla porta Thunderbolt 4 permette di usare un’uscita DisplayPort 2.1. Come connettività, gli iBox 1300 di ASRock hanno due RJ45 per l’Ethernet 2,5 GbE.