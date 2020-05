Gli ultimi auricolari senza fili messi in commercio da Apple, più nello specifico gli AirPods Pro, riportano una dicitura che spiega che tale prodotto è costruito in Vietnam. Ad affermarlo sono stati alcuni utenti su Twitter dopo aver pubblicato le foto dei propri AirPods Pro comprati di recente.

Il motivo di tale spostamento di produzione potrebbe dipendere proprio dagli attriti che si sono creati tra l’America e la Cina e dalle minacce di quest’ultima di voler creare problemi alle aziende americane qualora il governo avesse continuato con i suoi ban. Dunque, Apple starebbe provando a ridurre la dipendenza dalle fabbriche cinesi.

Apple AirPods Pro prodotte in Vietnam invece che in Cina

Il messaggio che è stato stampato sulla confezione delle cuffie riporta, con testuali parole: “Designed by Apple in California. Assembled in Vietnam“, dunque disegnate da Apple, ma assemblate in Vietnam. Non c’è alcun dubbio, perciò. La produzione man mano si inizia a spostare in altre nazioni per essere meno dipendenti dalla Cina.

Al momento, una buona parte degli introiti sulle vendite della Casa di Cupertino deriva proprio dal mercato cinese e anche gran parte della componentistica viene assemblata proprio in tale nazione. L’idea di diversificare maggiormente la fase di assemblaggio è dovuta anche agli effetti legati alla pandemia da Covid-19.

Nel 2017, ad esempio, l’azienda americana aveva iniziato ad affidare all’India una parte della produzione dei propri iPhone. Nel mese di febbraio di quest’anno la produzione era stata sospesa e ciò era stato comunicato anche agli investitori, in quanto era proprio il periodo in cui stava scoppiando la pandemia. Al momento non è nota la percentuale di AirPods Pro prodotti in Vietnam o, se in un futuro non troppo lontano, la Cina verrà proprio “abbandonata”. Apple ha deciso di non commentare le ultime notizie che riguardano la produzione dei propri prodotti.