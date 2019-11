Amazon Black Friday: Echo dot 5 e Fire TV Stick 4K in forte sconto. Con qualche condizione

Non manca molto al Black Friday, l’evento commerciale più atteso di tutto l’anno. Per i pochi che non fossero a conoscenza di ciò di cui stiamo parlando, vi basta sapere che si tratta di un particolare evento a cadenza annuale dove i negozi propongono determinati prodotti in forte sconto. Questi articoli, così come le percentuali di sconto offerte, sono molto variabili in quanto non è definita una specifica categoria merceologica ‘abilitata’ al Black Friday (diverso è il caso del Cyber Monday, ma questo è un altro discorso).

Molte realtà commerciali, inoltre, hanno pensato di anticipare il Black Friday proponendo forti sconti anche nelle settimane antecedenti ad esso. Ed ecco che si trovano volantini pieni di offerte alquanto particolari che, spesso e volentieri, possono rappresentare anch’esse dei veri e propri affari. Quest’oggi ci concentriamo su un’interessante promozione offerta da Amazon e che possiede una particolarità ‘inedita’.

Alexa dovrà completare l’acquisto, al fine di completare l’ordine con lo sconto

Con la promozione su cui ci stiamo focalizzando in questo articolo, Amazon propone ad un prezzo molto particolare due suoi prodotti di punta: stiamo parlando di Echo Show 5 e di Fire TV Stick 4K. Il primo è offerto ad un prezzo di 49.99 euro anziché 89.99 euro, mentre la Fire TV Stick 4K è offerta a soli 39.99 euro invece di 59.99 euro. Avrete notato, però, un dettaglio alquanto particolare.

Nel momento in cui andrete sulla classica pagina di acquisto di Amazon, potrete notare che sono in vigore i prezzi di listino classici (senza sconto quindi). Per accedere al prezzo agevolato, infatti, è assolutamente necessario chiedere ad Alexa di acquistare il prodotto. Per fare un semplice esempio, dovrete impartire all’assistente vocale il comando “Alexa, ordina Fire TV Stick 4K” per poter accedere al prezzo ribassato per la Fire Stick di Amazon.

Precisiamo che la fase di acquisto, dopo aver impartito il comando vocale con Alexa, può essere completata sia dall’applicazione, sia dal PC che direttamente con l’assistente virtuale. A questo punto lo sconto sarà applicato in tutti i casi senza differenza alcuna. Ricordiamo a tutti che nel corso del Black Friday vero e proprio è altamente probabile trovare percentuali di sconto molto elevate su tutta la linea Echo proposta da Amazon.