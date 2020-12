Amazfit POP Pro: anche con GPS, per gli sportivi ed i salutisti di tutti i giorni

La giornata all’insegna degli smartwatch, incominciata con Mobvoi che ha presentato la versione LTE (via eSIM) del TicWatch Pro 3 (359.99 euro, in Spagna, Germania e Regno Unito), è proseguita con la sempre cinese Huami che, sfoderato l’atteso Amazfit GTS 2 Mini, ha tirato fuori dal cilindro anche una “one more thing“, rappresentata dal wearable Amazfit POP Pro, in procinto di esordire sul mercato interno dal 10 Dicembre, prezzato a 399 yuan (circa 51 euro).

Quest’ultimo, sempre molto compatto nelle dimensioni (40,9 x 35,3 x 11,4 mm) come nel peso (31 grammi), si presenta vivacemente colorato (rosa, nero, verde), con cinturini siliconici e uno chassis squadrato e arrotondato.

Superficialmente, il tettuccio dell’Amazfit POP Pro, protetto da un trattamento anti condensa e da un vetro Gorilla Glass 3 leggermente curvo ai bordi (2.5D), sfoggia un display TFT da 1.43 pollici, risoluto in 320 x 302 pixel: il dorso cela sia i sensori per il cardiofrequenzimetro (PPG BioTracker 2), che quello per la saturazione dell’ossigeno nel sangue mentre, di lato, si scorge il pulsante fisico per confermare le interazioni con l’interfaccia.

Sempre provvisto di Bluetooth 5.0, per il controllo remoto di musica e fotocamera dello smartphone, da cui riceve anche le notifiche per app, mail e messaggi, l’Amazfit Pop Pro si differenzia dal modello originario per il GPS (con Glonass) che, assieme al giroscopio e all’accelerometro triassiali, offre i feedback alle oltre 60 attività sportive monitorate, anche a contatto con l’acqua (stante la resistenza a 5 atmosfere in immersione).

Attrezzato anche per il benessere tout court, in virtù dell’indice di forma PAI, della guida negli esercizi di respirazione, e del monitoraggio del sonno, non privo del concierge virtuale XiaoAI presente anche nell’altro modello visto in giornata, grazie al modulo NFC il wearable Amazfit Pop Pro di Huami supporta comunque i pagamenti contactless, risultando operativo sino a 9 giorni, tramite l’energia attinta dalla batteria da 225 mAh.