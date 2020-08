Amazfit Neo: da Huami lo smartwatch retrò, simil Casio, con anima smart

A pochi giorni dalla presentazione del lussuoso smartwatch Amazfit Zepp E, Huami, partner di vecchia data di Xiaomi in ambito wearable, si conferma sempre più una solida realtà autonoma in ambito hi-tech, con la presentazione di un nuovo ed originale smartwatch, battezzato Amazfit Neo.

Amazfit Neo (40,3 x 41 x 11,7 mm), comodo visto i 32 grammi di peso consentiti dall’adozione di un telaio (impermeabile sino a 50 metri) in plastica colorata (orange, black, gray) ad alta resistenza, e dal cinturino siliconico traspirante da 20 mm, ricorda – nel design – i mitici cronografi Casio anni ’80, a differenza dei quali, come anticipa il claim “Beyond Retro” (oltre il retrò) cela un’anima decisamente moderna.

Il nuovo Amazfit di Huami, infatti, supporta – via Bluetooth 5.0 – la ricezione delle notifiche, per messaggi, app, chiamate, dallo smartphone associato, e non si fa mancare una spiccata anima votata al fitness: provvisto di notifica anti-sedentarietà, Neo rendiconta i progressi, in termini di calorie bruciate, su 3 attività sportive (corsa, bici, camminata) mentre, operando in tandem, col cardiofrequenzimetro BioTracker PPG e l’accelerometro, attenziona anche il sonno (es. la fase REM), mettendo tali informazioni a disposizione dell’indice PAI (personal activity index, già visto sul GTR, volto a indicare quando occorre aumentare i propri sforzi per allontanarsi dalla soglia che porta ad alcune malattie tra cui ipertensione e diabete).

Controllabile (oltre che dall’app Zepp) dai 4 pulsanti laterali (per accenderlo, attivare o spegnere la retroilluminazione, muoversi nell’interfaccia), Amazfit Neo è capace di operare ininterrottamente per 28 giorni, grazie alla batteria da 160 mAh che, caricabile in 2.5 ore, può anche garantire un’autonomia di 35 giorni, nel caso il wearable sia usato solo come orologio, per visualizzare l’ora sul display LCD a LED bicromatici (bianco/nero) da 1.2 pollici.

Attualmente, Amazfit Neo di Huami è in pre-ordine nello store ufficiale del brand, presso Aliexpress Russia, al prezzo di 43.27 euro, scontabili di 6.92 euro grazie al coupon AMAZFITNEO che, di conseguenza, ne porta il costo finale a 36.34 euro.