Amazfit GTR Mini: ufficiale lo smartwatch elegante per sport e benessere

Atteso almeno da Novembre, quando apparve nel database dell’ente FCC, e in seguito avvistato anche nel database dell’ente brasiliano Anatel, nelle scorse ore è stato presentato da Zepp Health (nota anche come Huami) lo smartwatch Amazfit GTR Mini, erede del modello GTS 2 Mini datato ormai 2020.

Arrivato dopo i modelli GTS 4 e il GTR 4, il nuovo Amazfit GTR Mini ha un telaio circolare da 42,83×42,83×9,25 mm per 24.6 mm, in acciaio inossidabile lucidato (usato anche per l’unico pulsante, a ore 14, messo per interagire con menu e impostazioni), impermeabile sino a 5 atmosfere, personalizzato nei colori Midnight Black, Misty Pink e Ocean Blue (quindi in nero, rosa e blu). Il cinturino, da 20 mm, è in morbido silicone. Sotto il vetro leggermente curvo (2,5D), si cela un display AMOLED da 1,28″ con risoluzione a 416×416 pixel e una densità di 326 PPI: su di esso si possono alternare oltre 80 quadranti e, in più, l’utente può scegliere tra immagini che si alterneranno in verticale a ogni attivazione del quadrante.

Sotto, opera il processore dual core Huangshan 2S che, assieme al sistema operativo Zepp 2.0, porta l’autonomia della batteria da 280mA a 20 giorni in modalità di risparmio energetico, a 14 giorni in modalità normale e a 8 giorni in uso intenso. I sensori di bordo sono tanti, tra cui quello di luce ambientale, quello geomagnetico a 3 assi, il BioTracker 3.0 PPG e il GNSS con antenna a “polarizzazione circolare brevettata” e 5 reti satellitari (tra cui GPS, QZSS, BEIDOU e GALILEO).

Tra le funzioni sportive, Amazfit GTR Mini traccia oltre 120 attività sportive, di cui 7 in automatico e fornisce metriche prestazionali come il carico e l’effetto dell’allenamento, il quantitativo massimo si ossigeno consumato per unità temporale durante gli sforzi Vo2Max, e il tempo di recupero completo. Quanto a wellness, sono assicurati il tracciamento del sonno, dello stress, della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Ovviamente, mediante la connessione stabile assicurata dal Bluetooth 5.1 LE, non manca l’arrivo delle notifiche. Il wearable può già essere comprato in Italia, su Amazon, al prezzo di 129,90 euro.