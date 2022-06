Amazfit Bip 3: svelato il nuovo smartwatch low cost della galassia Xiaomi

Ascolta questo articolo

Alla scorsa conversazione con gli investitori il brand cinese Zepp Health, che collabora con Huami per gli smartwatch, riferì l’intenzione di lanciare diversi wearable della serie GTS, GTR e Bip nel corso del 2022: mantenendo fede a tale promessa, dopo il varo del T-Rex 2 (in vendita su Amazon Italia a 229 euro, ma andato subito esaurito), è stata la volta della serie economica Bip, che ha guadagnato un erede all’ormai obsoleto modello di tre anni fa.

L’Amazfit Bip 3, questo il nome del nuovo orologio intelligente di Huami, azienda satellite della galassia Xiaomi, ha un telaio squadrato, con un pulsante di lato: le misure, pari a 44.2 x 36.6 x 7.6 mm, permettono di innestare, sotto un vetro temperato anti-impronte leggermente curvo (2.5D), un display LCD TFT da 1.69 pollici, risoluto in HD, con 237 PPI, sul quale è possibile alternare (nel caso non si preferisca usare una propria foto) 50 diverse watchface (2 personalizzabili), popolandole di widget customizzabili, magari per un’ulteriore personalizzazione, oltre a quella concessa dalle colorazioni del prodotto, disponibile in nero, blu, e viola.

Lo chassis, impermeabile sino a 5 atmosfere (50 metri in profondità), ospita una batteria da 280 mAh che, tra una carica e l’altra, promette sino a 2 settimane di uso non intenso, anche se porta il peso del prodotto a 120 grammi. I sensori BioTracker permettono di tracciare la frequenza cardiaca 24 ore su 24 (con alert in caso di valori anomali e visione delle zone cardiache in cui si opera durante gli allenamenti), ma anche di registrare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, il livello di stress (guidando in esercizi di respirazione per il rilassamento). Non mancano il monitoraggio della salute femminile col ciclo mestruale, e l’analisi della qualità del sonno, registrato nelle sue varie fasi.

Sul piano sportivo, sono presenti oltre 60 allenamenti, tra cui come camminare, andare in bici, correre, fare yoga: in merito al nuoto, il costruttore precisa che non è prevista la modalità per l’allenamento in piscina, visto che manca il giroscopio. L’allenamento in acque aperte, invece, è coperto solo nel modello Pro, che ha il dual GPS (GPS e Glonass, che donano maggior precisione al tracciamento degli allenamenti), mentre il modello base deve affidarsi al GPS del telefono. In merito agli allenamenti, è presente la funzione “Target Pace”. tramite la quale lo sportivo potrà configurare degli obiettivi da tenere nell’andatura.

Capace di mixare i dati del benessere e quelli del fitness per trarne un quadro generale della salute dell’utente in forma di indice grazie agli algoritmi PAI Health, lo smartwatch Amazfit Bip 3 è appena apparso su Amazon Brasile, in anticipo sull’eventuale annuncio ufficiale, ove è prezzato a 279 real brasiliani, pari a pressappoco 55 euro.