Amazfit Band 7: ufficiale la smart band con tanto sport, autonomia e AMOLED ingrandito

A meno di due settimane dall’accessibile GTS 4 Mini, Zepp Health (ex Huami) ha annunciato un altro wearable oggetto di indiscrezioni, rappresentato dall’attesa “Amazfit Band 7“, proposto globalmente a partire dal mercato statunitense, al prezzo di a 49.99 dollari.

Secondo quanto reso noto, l’Amazfit Band 7 ha uno chassis (42,33 x 24,3 x 12,2 mm per 28 grammi) impermeabile sino a 5 atmosfere (50 metri), realizzato in policarbonato, cui sono collegati cinturini in gomma TPU in beige o nero con bordi di altro colore, o nelle nuance aggiuntive arancione, verde, rosa e blu. La parte superiore è protetta da un vetro temperato e ospita un display con Always-on: si tratta di un pannello AMOLED del 112% più grande della precedente Band 5 (saltata la 6), quindi da 1.47 pollici risoluto a 198 x 368 pixel, con 282 PPI come densità di pixel per pollice: per assolvere a un eventuale desiderio di personalizzazione, vi si potranno alternare più di 50 watchfaces, tra cui 8 personalizzabili, a meno che non si voglia usare una propria foto come sfondo.

Il dorso ospita vari sensori (es. BioTracker 3.0), utili per captare la frequenza cardiaca 24/7, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, i livelli di stress, e la qualità del sonno nelle sue varie fasi (REM, leggero, profondo): per alcune misurazioni vi sono gli allarmi per i valori anomali, come nel caso della pressione troppo alta o troppo bassa, di un valore dell’SpO2 inferiore alla soglia critica (94%), o di un troppo alto livello di stress (con suggerimento di un esercizio di rilassamento – respirazione). Ancora in ambito benessere, non manca l’attenzione alla salute femminile (ciclo mestruale).

Per le attività sportive, manca il GPS (sebbene sia possibile usare quello del telefono collegato in Bluetooth 5.2 LE) e vi è l’accelerometro a tre assi: i feedback, su oltre 120 attività sportive, si possono visionare sulla Band 7 o nell’app per smartphone Android (dal 7.0) / iOS (dal 12.0), assieme ad altri parametri più completi (es. l’indice di attività PAI). Via ExerSense si ottiene il rilevamento intelligente dell’attività, con Virtual Pacer si può sfidare una propria prestazione precedente, mentre con PeakBeats Workout Status si ottiene la valutazione dell’effetto anaerobico – aerobico dell’allenamento, la stima del tempo di recupero, la misurazione dell’ossigeno massimo consumato per contrazione (Vo2 Max), etc.

La batteria, da 232 mAh, caricabile in pressappoco un paio d’ore, garantisce 28 giorni in modalità risparmio energetico, che scendono a 12 con un uso intenso, ma che si assestano sugli intermedi 18 giorni con un uso tipico. Da segnalare. infine, la presenza di un microfono per l’interazione con Alexa, e il sistema operativo ZeppOS.