Alldocube KNote Go, convertibile low cost con cover keyboard e Windows 10

A poco più di un anno di distanza dal varo del predecessore, il brand cinese Alldocube ha ufficializzato il nuovo ed economico convertibile Alldocube KNote Go che, con specifiche migliorate all’insegna dell’alta qualità costruttiva, si candida al ruolo di alternativa accessibile al più blasonato Surface Go di Microsoft.

Estremamente trasportatile, in virtù di dimensioni e peso (289 x 180 x 8.6 mm, per 766 grammi), il convertibile Alldocube KNote Go ha un telaio in resistente alluminio al quale è possibile agganciare, via 5 pin magnetici, la cover (anti-graffio) con inclinazione sino a 270°, sì da farne un comodo netbook, animato da processori Intel della generazione Apollo Lake.

Il display è un LCD da 11.6 pollici, con risoluzione FullHD e modalità notturna (per limitare la luce blu) che, grazie alla breve distanza tra vetro e sezione touch (fully laminated), mostra scarsi riflessi, accentua il contrasto e la resa cromatica: nella cornice alta, tra due microfoni ideali anche per Cortana, è presente la fotocamera anteriore (quella posteriore, con autofocus, ne conta 5) da 2 megapixel. Sempre in ottica multimediale, risultano presenti due speaker stereo.

Ai lati della sezione tablet risulta presente il jack per l’alimentazione a 12V/2.5A, quello da 3.5 mm per le cuffie, uno slot per microSD (non oltre i 128 GB), e una Type-C (con OTG, supporto all’HDMI, e alla ricarica): l’interno, invece, mette 4 GB di RAM (DDR3) e 128 GB di storage espandibile a disposizione del cuore elaborativo, qui formato dalla scheda grafica Intel HD Graphics 500 e dal processore dualcore (da 1.1 a 2.4 GHz in TurboBoost) Intel Celeron N3350 (non multi-thread).

Attestato con una batteria da 30.40 Wh, grazie anche al sistema operativo Windows 10, il convertibile Alldocube KNote Go (in vendita presso Amazon al prezzo di 329 euro spedizione inclusa) vanta una buona autonomia operativa, guadagnando in flessibilità grazie al modem che porta in dote tanto la connettività Bluetooth 4.0 quanto quella Wi-Fi ac dual band.