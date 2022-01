Alldocube GT Book: ufficiale il notebook low cost con Windows 11 preinstallato

Dopo il varo di un interessante tablet lo scorso Marzo, a poco meno di un anno di distanza, il marchio cinese Alldocube è tornato a farsi vivo con un nuovo prodotto, il notebook low cost GT Book, disponibile su Bangood (per 359.17 euro) con spedizione gratuita e Windows 11 già pre-installato.

Alldocube GT Book (17 x 323 x 207 mm, per 1.35 kg) ha un telaio che prevede l’utilizzo dell’alluminio e della plastica: ai lati del corpo macchina si trovano uno slot per le microSD, un jack da 3.5 mm per cuffie e microfono, una USB 3.1 Type-C con Power Delivery, una USB 3.0 e il foro per l’alimentazione (12V/3A) che permette la ricarica rapida (dal 10 al 100% in 2 ore e mezza) della batteria, da 5.000 mAh (38 Wh), sufficiente per diverse ore di lavoro continuo.

A livello multimediale, il notebook si presenta, tra cornici ottimizzate discretamente, con un display LCD da 14 pollici, risoluto in FullHD secondo un aspect ratio a 16:9, con 156 PPI di densità di pixel per pollice: nella cerniera (con angolo di inclinazione a 120° massimi) si trova una webcam HD da 1 megapixel con riprese a 720p mentre, quanto a output sonoro, sono in dotazione, purtroppo sul basso, due comunque potenti speaker stereo.

Come motore elaborativo, Alldocube ha scelto un processore quadcore del Q1 2021, l’Intel Celeron N5100 della famiglia Jasper Lake, realizzato con litografia a 10 nanometri, capace di spingersi da 1.1 a 2.8 GHz come clock frequency in Turbo Boost: la GPU da tale chip portata in dotazione è una UHD Graphics da 800 MHz massimi. La configurazione delle memorie previste per il GT Book contempla una RAM per il multi-tasking, di tipo LPDDR4X 2933 MHz, dimensionata a 12 GB mentre lo storage per l’archiviazione, come visto ampliabile via microSD, è di tipo SSD M.2, e ammonta a 256 GB.

Tipico notebook moderno, l’Alldocube GT Book non si fa mancare delle connettività senza fili molto recenti, rappresentate dal Wi-Fi ax/6 dual band e, per connettere periferiche a raggio corto e in modo stabile, il Bluetooth 5.1.