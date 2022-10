Acer Swift Edge: ufficiale il notebook OLED da 16 pollici super portable

Ascolta questo articolo

Versato in notebook professionali eleganti e sottili sin dal 2014, quando venne varato l’Aspire S7, il brand Acer è tornato nuovamente a omaggiare i professionisti con un nuovo portatile capace di farsi notare, l’Acer Swift Edge (SFA16-41), indicato per coloro che vogliono un laptop da 16 pollici che, però, conservi la portabilità.

Il nuovo Acer Swift Edge presenta dimensioni pari a 356,7 x 242,3 x 12,95/13,95 mm per 1,17 kg, che lo mettono in competizione col MacBook Air 2022, risultano più leggero del HP Envy 16 2022 che, però, ha pure una GPU dedicata: il merito di queste dimensioni, sposate con linee minimali, seriose, eleganti, con il predellino anteriore affilato e il bordo posteriore sempre affilato, spetta alla scelta di realizzare lo chassis non in plastica ma in lega di magnesio-alluminio.

Dettagli estetico strutturali a parte, l’Acer Swift Edge non manca mica di porte: nello specifico, sono presenti due USB Type-C 3.2 2a gen, due USB Type-A 1a gen, un combo jack per cuffie e microfono, e una HDMI 2.1. La cerniera, che solleva un po’ il dispositivo per consentirne una miglior dissipazione del calore, collega un display OLED da 16 pollici risoluto in 4K, quindi a 3840×2400 pixel, esteso sul 92% dello screen-to-body secondo un rapporto panoramico a 16:10 utile per affiancare più documenti. Altre specifiche del display menzionano i 500 nits massimi di luminosità (come da VESA DisplayHDR True Black 500), il 100% di copertura sullo spazio colore DCI-P3 per deliziare le routine della grafica, un tempo di risposta pari a 0.2 millisecondi, e la certificazione TÜV Rheinland Eyesafe per un comfort visivo.

La webcam dell’Acer Swift Edge, con lente in vetro blu, è da 1080p e fa il paio con due speaker: l’audio beneficia di alcune ottimizzazioni proprietarie (Acer Purified Voice/Acer TrueHarmony) e del supporto allo standard DTS Audio. Sul piano della sicurezza, operano il riconoscimento facciale di Hello (del sistema operativo Windows 11, Home o Pro) e lo scanner per le impronte digitali, con i dati sensibili e le password protette dal chip crittografico Microsoft Pluton.

Sotto la tastiera chiclet, priva di pad numerico ma retroilluminata, opera il processore. Qui Acer ha scelto APU a 6 (AMD Ryzen 5 660U o AMD Ryzen 5 PRO 6650U da 4.5 GHz) od 8 core (AMD Ryzen 7 6800U o AMD Ryzen 7 PRO 6850U da 4-7 GHz), delle serie Ryzen Pro 6000 o Ryzen 6000, con grafica integrata AMD Radeon. La RAM, LPDDR5 a doppio canale, arriva sino a 32 GB, mentre lo storage SSD, PCIe Gen4, 16 Gb/s, NVMe, prevede 512 GB o 1 TB.

Corredato delle connettività senza fili Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E, l’Acer Swift Edge monta una batteria a 3 celle da 54WHr dovrebbe assicurare, sulla carta, un’autonomia di 7 ore e mezza. Secondo quanto comunicato, il notebook arriverà anche in Europa (mercati EMEA) entro Ottobre, nei colori blu/argento o nero, a partire da 1.499 euro.