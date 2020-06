Acer punta ai Creators, con il nuovo Acer Swift 5 e la linea ConceptD

All’evento online che ha visto l’esordio della serie hardware rugged Enduro, e la discesa in campo di un nutrito assortimento di terminali e accessori per il gaming, la taiwanese Acer ha presentato anche le specifiche di diversi computer per la produttività, tra cui il nuovo ultrabook Swift 5 e la rinnovata serie ConceptD.

Acer Swift 5 è realizzato con uno chassis leggero (meno di 1 kg) e sottile (14.95 mm) in metallo (magnesio-alluminio e magnesio-litio) nelle colorazioni oro safari e verde nebbia: il look, minimale, propone angoli arrotondati e una cerniera che, all’apertura, solleva il corpo macchina per una miglior digitazione e dissipazione termica.

Completamente spalancato, l’Acer Switch 5 propone, entro esili cornici, con un 90% di screen-to-body, un touchscreen IPS FullHD da 14” piuttosto luminoso (400 nits), accurato nei colori (72% NTSC), con protezione Gorilla Glass 2 ottimizzata da un trattamento antimicrobico (a discrezione richiedibile anche per cover, touchpad e tastiera).

Protetto da un sensore biometrico compatibile con Windows Hello, il cuore hardware dell’Acer Swift 5 è formato dai processori Intel di 10a generazione, Tiger Lake, portatori della grafica integrata con architettura XE, affiancabile dall’opzione per la GPU GeForce MX350: la RAM (LPDDR4X) può essere espansa a 16 GB, mentre lo storage, SSD (PCIe), ammonta a 1 TB e consente un pronto risveglio dallo stand-by tramite i comandi vocali (Wake on Voice). In tema di connettività, Acer Swift 5, prevede il Wi-Fi ac a doppia banda, il Bluetooth 5.0, una HDMI, un jack da 3.5 mm, due USB Type-A ed una Type-C con Thunderbolt 3.

Per la serie ConceptD, dedicata a un ampio target, che va dagli Youtuber ai professionisti del CAD 2/3D, dagli operatori della post-produzione multimediale a quelli dell’animazione, sono stati esibiti i laptop ConceptD 3 e ConceptD 3 Ezel, ed il desktop Acer ConceptD 100.

ConceptD 3 è un portatile dal look elegante, con un display da 14 o 15.6 pollici, sempre FullHD con certificazione Pantone: il corpo macchina propone processori Intel di 10a generazione, seguiti da schede grafiche dedicate, a scelta tra una Quadro T1000 (per il 3 Pro) o una GeForce GTX 1650Ti di Nvidia.

Passando dal form factor tradizionale a quello convertibile è disponibile il ConceptD 3 Ezel con touchscreen da 14 o 15.6”, FullHD, capace di coprire il 100% della scala sRGB, con estrema fedeltà ai colori (Delta E <2), senza dimenticare la certificazione Pantone: a supportare tale pannello, utilizzabile anche con la Active Stylus (4.096 livelli di pressione), concorre la cerniera Ezel che permette vari assetti, tra cui quello piano per le presentazioni, quello a stand, a conchiglia, per la condivisione, a pad, a float (per gli artisti che necessitano di calibrare al meglio l’angolo di disegno più idoneo).

Il corpo macchina, equipaggiato con una tastiera bianca con finiture ramate e un touchpad rivestito di vetro con supporto al multi-tocco e alle gesture, tra le varie porte, non si fa mancare una Thunderbolt 3 e un aggiornato lettore di SD 7.0: l’interno, assieme a un capace SSD (PCIe) da 1 TB propone un silenzioso (<40 decibel A) segmento elaborativo, con processori i5-10300H o i7 10750H, sempre della 10a gen Intel, con schede grafiche Nvidia, a scelta tra una GeForce GTX 1650Ti e, per il modello Pro, una Quadro T1000.

Desktop ConceptD 100 ha uno chassis (100 x 330 x 295 mm) che rispecchia le linee minimali della serie ConceptD, con forme arrotondate e l’onnipresente colorazione bianca: la presa d’aria fronte e quella laterale dissipano il calore, sempre sotto i 40 dBA di rumorosità, consentendo ai processori Intel di 9a generazione (i5), ed alle GPU Nvidia Quadro (P620) o GeForce (GT 1030), di esprimersi al massimo, anche grazie all’apporto delle memorie veloci, formate da una RAM DDR4 (2666MHz) dimensionata sino a 32 GB, e da uno storage meccanico (7.200 rpm) da 1/2 TB abbinabile a un SSD da 256 GB massimi. Non mancano, ovviamente, le connettività senza fili, col Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi ac/5.