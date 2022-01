Acer presenta i notebook Travelmate B3 e Spin B3 per gli studenti

Tra Next@Acer 2021 e CES 2022, il brand taiwanese della grande A evidentemente non aveva esaurito tutte le cartucce del proprio arsenale tecnico, visto che, nelle scorse ore, ha presentato una nuova coppia di portatili, gli Acer TravelMate B3 e TravelMate Spin B3, dotati di app per lo studio preinstallate sul sistema operativo, Windows 11 SE, Windows 11 for Education o Windows 11 Pro.

Ambedue i notebook, praticamente uguali visto che il secondo è la versione convertibile (con cerniera a 360°) del primo, condividono diverse specifiche. Lo chassis è realizzato per il 14% in plastica riciclata post-consumo, senza però che venga meno la resistenza e la robustezza dell’insieme, visto il superamento (es. nelle cadute da 1.22 metri o venendo sottoposti a carichi di 60 kg) dei test per la certificazione MIL-STD-810H.

Il telaio dei due portatili beneficia inoltre di un apposito sistema di drenaggio dei liquidi che permette di evitare piccole (sino a 330 ml) infiltrazioni di liquidi: in ogni caso, alla bisogna, la tastiera, per altro concepita in modo che non sia facile tirar via i tasti, è stata assemblata in modo da poter essere agevolmente sostituita dagli amministratori IT delle scuole.

I TravelMate B3 e Spin B3 palesano un display LCD IPS da 11.6 pollici, risoluto in FullHD (1920 x 1080 pixel), con webcam soprastante, qualora fosse necessario seguire le lezioni da casa, anche se il modello Spin può beneficiare anche di una webcam HDR verso l’esterno, da 5 MP (es. per l’uso in modalità tablet): ancora nella fattispecie del convertibile, il pannello visuale, protetto da un vetro Gorilla Glass, ovviamente sensibile al tocco e a un opzionale pennino Wacom AES agganciabile, ha ottenuto un trattamento antimicrobico, cosa che è stata fatta, tramite un rivestimento in ioni di argento, anche per tutte le zone più a contatto con le mani (poggiapolsi, touchpad, tastiera). Da notare che, sul retromonitor, un LED di stato consentirà agli insegnanti di capire a colpo d’occhio quale laptop vada caricato o meno.

Quali “propulsori” dei TravelMate B3 e Spin B3 opereranno processori Intel Celeron (N4120) o Pentium Silver (N5030) con GPU integrate (Intel UHD 605), in allestimenti che avranno almeno 4 GB di ammontare per la RAM saldata (DDR4-2400, single channel) e 128 GB per lo storage (SSD NVMe standard) sostituibile. Anche le connettività non saranno affatto male, con i bordi perimetrici popolati da due USB 3.2. da una Ethernet, da una HDMI e da un lettore di schedine microSD. Ovviamente, non mancheranno le connettività senza fili, tra cui il Bluetooth, il Wi-Fi 6 (Gig+) con antenne 2×2 MU-MIMO quale tecnologia per l’uso in classe evitando le interferenze degli ambienti multiutente, e l’opzione per il 4G LTE.

Quest’ultimo elemento, assieme all’autonomia di 10 ore massime, consentirà agli utenti di avvalersi dei TravelMate B3 e Spin B3 di Acer coprendo l’intero arco di una giornata, senza preoccuparsi di trovare una presa per la ricarica o una connessione stanziale. La disponibilità dei due notebook si concretizzerà entro il primo trimestre dell’anno, partire da 359.00 euro per il primo modello, e da 539.00 euro per il convertibile.