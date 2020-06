Acer One 14: ufficiale il nuovo laptop low cost con Windows 10 Home

Dopo aver esteso la diffusione del gaming notebook Nitro 5, ed aver annunciato nuovi computer Veriton, la taiwanese Acer prosegue il suo periodo di forte attivismo annunciando, per ora nel mercato indiano, un nuovo portatile, l’Acer One 14, destinato all’ambito lavorativo ed a quello della scuola, con l’ambizione di offrire, a professionisti, insegnanti, e studenti, un’alternativa low cost con buone prestazioni.

Minimale nel suo look nero, l’Acer One 14 integra un ampio display da 14 pollici affiancato da una webcam HD con tanto di microfono incorporato: dirimpetto, spicca una tastiera, di dimensioni normali nonostante la silhouette compatta del terminale, inclusiva di un touchpad in cui figurano due pulsanti fisici, atti a rappresentare i tasti di destra e di sinistra del mouse.

Il grado di surfare sul web tramite la connessione cablata (grazie alla porta per la Ethernet Gigabit LAN) e senza fili (Wi-Fi), provvisto anche di schedina per il Bluetooth, il nuovo portatile Acer One 14 è mosso da un processore dual core (2.3 GHz) a 4 thread, realizzato con litografia a 14 nanometri, molto efficiente nei consumi (15 TDP), rappresentato dall’Intel Pentium Gold 4415U, provvisto di una GPU integrata Intel HD 610, a sua volta capace di supportare flussi video in 4K@60Hz.

La RAM, di tipo DDR4, arriva a 4 GB, sufficienti per un moderato multi-tasking (a patto di non esagerare con le schede di Chrome), con possibilità di espansione massima fissata a 32 GB: i lati perimetrali dell’Acer One 14, accreditato di un’autonomia stimata dal costruttore in 4 ore, comprendono una VGA e una HDMI per connettere display esterni, di un jack da 3.5 mm per il combo di cuffie con microfono, e di tre USB Type-A (di cui un paio 3.0 ed una sola 2.0).

Animato da Windows 10 Home in versione a 64 bit, Acer One 14 sarà presto in vendita – in negozi fisici e nella divisione locale dello store online del brand – al prezzo di circa 268 euro (22.999 rupie): per ora non sono disponibili maggiori dettagli, anche in merito a un eventuale sbarco del prodotto su altri mercati.