Acer: presentati il miniPC Veriton N e le workstation Veriton K8

Acer, noto brand informatico con base a Taiwan, nello stesso evento in cui ha annunciato l’arrivo in India del gaming notebook Nitro 5, ha presentato anche il miniPC Veriton N, e alzato il sipario sulla workstation Veriton K8, sempre con le risorse hardware coordinate dalle funzionalità del sistema operativo Windows 10.

Veriton N – prezzato a partire da 9.999 rupie (quasi 117 euro) – è un miniPC destinato alla transizione digitale delle famiglie, coinvolte nell’home-schooling causa coronavirus, ma valido anche per le piccole e medie imprese: essendo provvisto di attacchi VESA, può essere nascosto dietro un monitor (ne supporta due, in quanto fornito di un’uscita VGA e di una porta HDMI), trasformandolo in un all-in-one, con conseguente risparmio di spazio sulla scrivania.

Dal punto di vista della potenza di calcolo, Acer Veriton N si affida a processori di ultima generazione, a due o quattro core, con una RAM base di 4 GB ampliabile ad 8, e un hard disk da 512 GB: dotato di connettività Bluetooth per il combo tastiera/mouse, o anche per uno speaker senza fili, il terminale sfrutta la connettività Wi-Fi ac a doppia banda per connettersi a internet, e non si fa mancare, nel complesso, sei porte USB, di cui un paio veloci nel trasferire i dati, in quanto 3.1 di 1a generazione.

Per i professionisti che necessitano di tanta potenza per la post-elaborazione multimediale, le applicazioni di CAD, di progettazione, ricerca, ingegneria, con più flussi di lavoro pesanti in contemporanea, come nella modellazione 3D, Acer ha messo a disposizione, principiando da 1.499 euro (anche in Italia, entro Giugno) le workstation facilmente aggiornabili (per RAM, memorie, e schedine PCIe) Veriton K8, con processori Intel Xeon (più l’opzione vPro), schede grafiche Nvidia GeForce (RTX) o Quadro (anche RTX), RAM DDR4 ECC (error correcting code) sino a 64 GB, ed opzioni di storage meccanico o a stato solido. A dissipare l’enorme quantità di calore generato, concorrono 3 ventole frontali, mentre gli sfiatatoi sono posti sul retro.

Messa in sicurezza dal chip crittografico Trusted Platform Module 2.0, dalla diagnostica pre-boot dell’Intel Active Management, dalla possibilità del boot di rete (PXE, Preboot eXecution Environment), e dal ripristino premendo un solo pulsante (One button recovery, Obr), la serie Acer Veriton K8 beneficia della connettività Wi-Fi n, dispone di diverse uscite video (VGA, DisplayPort, HDMI), e di 10 USB, cui si aggiunge una Type-C per trasferimenti di dati sino a 10 Gbps.