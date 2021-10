Acer Enduro: in arrivo un nuovo tablet e un nuovo laptop corazzati e anti-microbici

Lo scorso Aprile, Acer diede vita a una sua linea di prodotti rugged, gli Enduro che, di recente, giunti alla loro seconda generazione, hanno guadato anche la protezioni anti microbica, sia in favore del tablet, destinato ad arrivare in Italia nel primo trimestre del 2022 (a partire da 229 euro), che del notebook, candidato ad arrivare prima (partendo da 799 euro), entro il quarto quadrimestre del 2021, come già emerso in occasione del recente Next@Acer 2021.

Il tablet, noto col nome di Enduro Urban T3 (EUT310A-11A) si conserva tutto sommato compatto (9.92 mm di spessore per 595 grammi di peso) nonostante abbia fatto ricorso a gommature angolari, per resistere alle cadute da 1.22 metri (come richiesto dai test militari MIL-STD-810H), ed a protezioni per conseguire la protezione IP53 dalle infiltrazioni d’acqua: tutte le superfici potenzialmente a contatto con le mani, tra display, retroscocca, pulsanti, e rinforzi, godono del trattamento Acer Antimicrobial 360 Design che evita il proliferare di batteri ed uccide la maggior parte di quelli esistenti.

La cornice alta comprende una webcam da 5 megapixel che, unitamente al Wi-Fi dual band, ed al microfono con cancellazione AI del rumore, permette di intrattenere chiare videochiamate, anche in ottica DAD o lavoro a distanza: quella bassa reca invece il logo Acer ed è uniforme alle altre 3 che, quindi, simmetricamente circoscrivono il display, un pannello multi (10) tocco da 10 pollici, risoluto a 1920 x 1200 pixel, molto ben leggibile all’aperto, stante un valore di 600 nits di luminosità.

A trainare il comparto tecnico sin qui comunicato dall’azienda, comprensivo anche del localizzatore GPS (Glonass), sarà il processore octacore (2.0 GHz) MediaTek MT8385, provvisto di scheda grafica Mali-G72 MP3, che potrà contare su 4 GB di RAM e sino a 64 GB di storage: sul piano dell’autonomia, non dovrebbero esservi problemi, anche tenuto conto dell’ammontare della batteria, pari a 6.000 mAh, e considerate le feature di risparmio energetico del sistema operativo, Android 11.

Destinato come accennato ad arrivare prima, il notebook Enduro Urban N3 (EUN314A-51W(G)) ha guadagnato qualche dettaglio in più rispetto alle scorse settimane: sempre avvolto dal trattamento antimicrobico già visto a bordo del tablet, sulla tastiera retroilluminata recherà ioni di argento, sempre a scopo sanificazione e, quali altri prestiti dal tablet Urban T3, ricaverà sia il superamento dei test militari MIL-STD 810H (es. in caso di cadute da 1.22 metri) che la resistenza all’acqua IP53 (es. con sigillatura dei tasti, occultamento delle porte dietro uno sportellino a sinistra, e via implementazione di una ventola di tipo Aquafan). Ciò, ovviamente, influirà (letteralmente) sulle sue dimensioni, con uno spessore di 21.95 mm e un peso di 1.85 kg.

Al momento, sullo store italiano di Acer, sono listate tre configurazioni con scheda grafica integrata Intel UHD Graphics, display LCD IPS FullHD da 14 pollici con aspect ratio a 16:9 e 450 nits di luminosità: i processori al timone di comando, Intel di 11a generazione senza opzione Pro, sono gli i3-1115G4 (dual core da 3 GHz), i5-1135G7 (quadcore da 2.4 GHz) e i7-1165G7 (quadcore da 2.8 GHz), mentre la RAM (DDR4) varia da 8 a 16 GB e lo storage SSD da 256 a 512 GB. Il quadro complessivo dell’offerte comprenderà, però, anche l’opzione per una GPU dedicata (Nvidia GeForce MX330), un’espandibilità a 32 GB per la RAM, sino a 1 TB di storage SSD, due speaker stereo, la connettività Wi-Fi 6, un poker di USB 3.2 (una Type-C), una HDMI, il Bluetooth 5.0 e un’autonomia pari a 13 ore massimali per la batteria a 3 celle.