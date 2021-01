Vanessa Incontrada ironizza sulla depilazione: "Lotto tutti i giorni con i miei baffi"

Da sempre amatissima dal pubblico, anche da quello femminile, Vanessa Incontrada negli anni è diventata il simbolo di una sensualità intelligente e spiritosa, incredibilmente sexy perché è in grado all’occorrenza di scherzare e far divertire i telespettatori. E che non si prenda troppo sul serio nonostante l’indiscusso talento e l’incredibile bellezza, Vanessa lo ha dimostrato ancora una volta nell’ultima intervista rilasciata a Radio DeeJay.

Invitata a parlare del suo aspetto la mattina appena sveglia, Vanessa si è detta abbastanza soddisfatta del suo volto al naturale. Non ha né borse né occhiaie, né tanto meno brufoli. Sostiene di essere immune persino alla “bavetta quella bianca” che viene a molte persone durante la notte. Dunque è perfetta anche quando si sveglia, senza trucco e parrucco? In effetti no, ma nessuno si aspettava la confessione dell’ex modella.

Vanessa Incontrada, infatti, ha spiegato di avere un solo grosso problema che le condiziona la vita: la peluria sul labbro. O meglio, nel suo caso più che di peluria si parla di veri e propri baffi che sarebbe impossibile debellare senza la depilazione. E così la simpatica conduttrice di Zelig, che è anche attrice di successo in moltissimi film italiani e non, è costretta a depilarsi ogni settimana.

I peli rispuntano invariabilmente dopo qualche giorno e per fortuna – scherza – ha solo i baffi e non anche la barba. “Non è una battuta, io lotto tutti i giorni con i baffi”, ha rincarato la dose la bella spagnola, rispondendo così alle proteste e all’incredulità degli speaker che la intervistavano. Per sua fortuna, però, si tratta di un problema circoscritto alla zona del labbro superiore.

Nel resto del corpo ha ammesso di non essere poi così pelosa come si ritiene siano un po’ tutte le donne mediterranee, spagnole e italiane comprese. E va detto che la cosa è stata particolarmente evidente quando ha posato completamente nuda per la copertina di Vanity Fair, qualche mese fa, mostrando una pelle talmente perfetta (anche al netto di Photoshop) che difficilmente potrebbe essere rovinata da qualche pelo in più.