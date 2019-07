Valeria Marini, dopo il bagno nella Barcaccia arrivano le scuse della showgirl

La celebre showgirl Valeria Marini, dopo il clamoroso video girato nella Barcaccia della centralissima Piazza di Spagna a Roma, è tornata a far parlare di sé per alcune Instagram Stories in cui ha fatto un passo indietro ed ha chiesto scusa a tutti per il suo colpo di testa che ha pagato caro non solo in termini monetari, ma soprattutto d’immagine.

L’ex compagna del produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori ha pensato di girare alcune scene del suo nuovo videoclip “Me gusta” proprio all’interno della celebre fontana, in passato deturpata da turisti senza scrupoli, riecheggiando alcune scene di celebri film d’epoca. Lo scorso anno anche la showgirl spagnola Aida Nizar aveva fatto la stessa cosa, creando un polverone mediatico non indifferente.

Le scuse di Valeria Marini dopo il video nella fontana

Il gesto della Marini – è bene ricordarlo – è severamente vietato, sia perché non si può fare il bagno nelle fontane pubbliche, sia perché non si può entrare all’interno di un’opera d’arte, qual è la scultura del Bernini. Le immagini della Marini hanno fatto velocemente il giro del web, suscitando l’indignazione di molti.

A poche ore dell’incredibile bravata, la Marini corre ai ripari, chiedendo scusa a tutti per il suo gesto; in tal senso le sue parole in una recente Instagram Story: “Pagherò, ma ci sono altri problemi a Roma“. La stravaganza della soubrette è stata ripresa da numerose testate giornalistiche e perfino da alcuni telegiornali, motivo per cui la Marini ha dovuto fare dietro front.

Tra le sue Instagram Stories si è visto il servizio mandato in onda dal Tg5, quindi ha dichiarato: “Chiedo scusa. Lontano da me non portare rispetto per un capolavoro come la Fontana della Barcaccia che tutto il mondo ci invidia“, quindi ha proseguito che è stata una leggerezza e che pagherà la multa, come è giusto che sia.

Multa di 550 euro e forse anche daspo sono state le misure comminate alla Marini per il suo gesto folle, anche se per molti questo è ancora troppo poco, perché tutti, vip e non vip, siamo obbligati al rispetto delle regole, indipendetemente dai problemi che ci sono nella capitale. La domanda che ora tutti si fanno è se la Marini userà davvero quelle immagini nel suo videoclip, oppure desisterà dal divulgare immagini in cui la si vede commettere un reato.