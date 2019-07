Valeria Marini, bagno nella fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna: il web si indigna

Nella lunga lista dei tormentoni estivi si inserisce anche la showgirl Valeria Marini con il suo singolo “Me gusta (baci stellari)“. Non si tratta comunque della sua prima canzone, poiché in passato ha cantato “Volare” con il featuring di DJ Roberto Onofri, e ha partecipato in “Mi manchi tu” di Nilla Pizzi e “Amare amare amare” e “Seduzione di donna” compresi nell’album “3 x te”, in collaborazione con Gigi D’Alessio.

Nel corso degli anni, però, Valeria Marini ha fatto parlare anche per i suoi gesti fuori dalle righe. Proprio in questi giorni, per pubblicizzare il suo nuovo brano, del quale al momento, come documentato dal suo profilo Instagram, si sta lavorando il videoclip ufficiale, ha fatto un gesto che non è stato per nulla apprezzato dal web.

Il tuffo di Valeria Marini nella fontana di Piazza di Spagna

Valeria Marini, sul suo profilo Instagram, ha dato appuntamento ai suoi fan a Piazza di Spagna, dove si è presentata con un abito sbrilluccicante, prima di tuffarsi nella fontana della Barcaccia, ballando e cantando davanti ad una folla di curiosi il singolo “Me gusta (baci stellari)”. Sono in tanti però che, di fronte al video pubblicato successivamente sulla pagina Instagram “Gossip Tv Official”, si sono indignati dinanzi al suo gesto.

Possiamo leggere commenti del tipo: “Ma non è un attimo da denuncia? Chiedo” oppure: “Ormai è diventato di moda commettere reati per vendere dischi o aumentare i like… ma dove siamo andando!!!!!”. E alcuni fanno anche il nome di Aida Nizar, l’ex concorrente del “Grande Fratello Nip”, che l’anno scorso decise d buttarsi proprio nella fontana della Barcaccia.

Non è la prima volta, inoltre, che la Marini si tuffa nella fontana ubicata a Piazza di Spagna. Infatti nel 2013, durante un collegamento a “Quelli che il calcio”, decise di farsi un bagno senza nessun preavviso con l’obbiettivo di rendere omaggio al regista Federico Fellini citando la celebre scena della “Dolce vita”, con protagonisti Marcello Mastroianni ed Anita Ekberg.