Valentina Autiero sulla sua storia con Germano: "Ho pianto per lui, non è innamorato"

Tutti credevano che Valentina Autiero dopo 6 anni nel trono over di “Uomini e Donne“, avesse finalmente trovato l’amore. La dama si è invaghita di Germano Avolio e proprio quando sembrava che tra loro andasse tutto per il verso giusto, ecco che qualcosa si è incrinato. Andando con ordine, sin da quando Avolio è approdato in trasmissione – da poche settimane – Valentina gli ha subito messo gli occhi addosso.

Durante una lite, la dama Aurora ha svelato che tra Germano e la Autiero vi sia più di una semplice conoscenza, grazie ad alcune storie Instagram postate dalla donna. Da quel momento Avolio non è stato più lo stesso e durante un confronto molto accesso avvenuto a “Uomini e Donne”, alla fine il cavaliere ha deciso di uscire dalla trasmissione insieme a Valentina, seppur non innamorato di lei.

La dama non voleva accettare, bensì preferiva uscire da sola, ma tra le lacrime e con l’intermediazione di Maria De Filippi, è andata via dal programma insieme a Germano. Adesso la Autiero ha rotto il silenzio e al magazine di “Uomini e Donne” ha svelato come vanno le cose tra lei e Avolio e cosa è accaduto dopo che sono andati via insieme dalla trasmissione.

Dopo aver ripercorso quanto accaduto in puntata, Valentina ha poi raccontato cosa è accaduto tra lei e Germano subito dopo. “La sera dopo l’uscita del programma siamo andati a cena insieme e siamo rimasti insieme anche la notte ma io ho pianto tantissimo, anche perché lui non ha fatto altro che ribadirmi ancora che non è innamorato e che avrebbe preferito frequentarci nel programma“, ha confessato la Autiero.

Valentina dunque, nutre ancora forti dubbi sulla sua relazione con Germano. La dama ha poi asserito cosa si aspetta da Avolio, dichiarando: “Vorrei che dimostrasse quello che prova. Sta a lui muoversi per farmi capire che con me vuole stare una volta per tutte“. La Autiero dunque ha teso ancora una volta la mano a Germano, chissà se il cavaliere decida di dimostrarle che a lei ci tiene per davvero.

Nel mentre Valentina ha confessato che non tornerebbe a “Uomini e Donne”, per evitare polemiche che inevitabilmente si leverebbero. La dama inoltre non nutre grossa stima nei riguardi della sua collega Aurora Tropea e ancora una volta ha ribadito il suo pensiero in merito. Dunque, sicuramente non rivedremo Valentina in trasmissione, almeno nel breve periodo.