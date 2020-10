Uomini e Donne, Valentina Autiero piange per Germano Avolio

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda oggi venerdì 30 ottobre è arrivato il momento di parlare di Valentina Autiero e Germano Avolio. La coppia era stata al centro di alcune critiche sollevate da Aurora Tropea circa il fatto che pur essendo una coppia anche fuori dalla trasmissione, non veniva chiesto a loro di uscire dal programma insieme. Per questo la Tropea aveva insinuato il dubbio che nel programma ci fossero due diversi modi di trattare le coppie.

Valentina era uscita in lacrime, seguita dal cavaliere che sembrava essere molto infastidito dalle insinuazioni di Aurora, tanto che in molti hanno pensato che lui e la Aurtiero presto potessero prendere la decisione di vivere la loro storia lontano dalle telecamere. Oggi, dopo ce si sono seduti a centro studio, le cose sono andate in maniera totalmente diversa.

Uomini e Donne, Valentina e Germano non escono insieme

Ha iniziato a parlare Valentina che ha reso noto quanto Germano le fosse sembrato cambiato in questa ultima settimana e che non le aveva fatto sentire tutto quell’interesse che invece inizialmente sembrava avere. Avolio, dal canto suo, non ha detto grandi cose a sua discolpa, anzi ha quasi confermato le parole della dama.

Precisa però che tra loro c’è una buona sintonia e fa intendere, senza però mai affermarlo chiaramente, che il loro rapporto è andato oltre. Non è chiaro se intendesse sul lato fisico o su quello sentimentale, fatto è che comunque ammette che la sintonia sta aumentando, ma non abbastanza per fargli prendere la decisione di uscire con lei.

Tina Cipollari a questo punto, inizia una filippica contro Germano che – secondo il parere dell’opinionista – sarà l’ennesima fregatura per Valentina. La Cipollari consiglia alla Autiero di non fidarsi e di stare molto attenta al cavaliere, perché tutto l’interesse che sembrava avere nella scorsa puntata, oggi è svanito come per magia. Lui si risente molto di queste affermazioni, mentre Valentina si scioglie in un pianto disperato. Capiremo meglio nella prossima puntata come si sono messe le cose tra loro.