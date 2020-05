Ursula Bennardo attacca duramente Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Nelle ultime settimane Barbara D’Urso, nel salotto di “Pomeriggio Cinque“, ha svelato ai suoi telespettatori che Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno deciso di incontrarsi per la prima volta, dopo l’esperienza al “Grande Fratello Vip“, negli studi di “Live – Non è la D’Urso“. Tuttavia la conduttrice, qualche ora prima, ha scoperto che i due si sono resi protagonisti di uno shooting fotografico con il settimanale “Chi“, rovinando così quello che doveva essere il primo incontro dei due giovani in diretta televisiva.

Il popolo di Twitter, su questa vicenda, si è divisa in due fazioni: una parte prende le difesa della coppia, dichiarando che Paolo e Clizia si sono comportati da innamorati. Tuttavia, l’altra metà, spezza una lancia a favore di Barbara D’Urso, sottolineando la figuraccia fatta in diretta dalla coppia.

Le parole di Ursula Bennardo

Ursula Bennardo, conosciuta per essere la fidanzata di Sossio Aruta, si schiera dalla parte di Barbara D’Urso. L’ex dama di “Uomini e Donne” si dichiara basita per la figuraccia fatta da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, rivelando che lei avrebbe fatto addirittura peggio nei loro confronti.

Sul suo profilo Instagram, Ursula rivela: “Penso che Barbara sia stata troppo dolce e gentile […] Meritavano di essere salutati subito, collegamento chiuso, ciao e arrivederci a mai più. Io non posso prendere a calci […] queste persone, quindi come voi posso essere solo spettatrice. Ovviamente cerco di non esserlo quando ci sono personaggi che palesemente prendono per il c**o gli italiani”.

Secondo Ursula, alcune persone si comportano in tale maniera solamente con lo scopo di avere un po’ di visibilità in televisione. Per lei però la televisione non può funzionare in questa maniera, rivelando che il pubblico dovrebbe accettare solo la verità e la spontaneità, non chi fa strategie. Il desiderio della Bennardo, come svelato nelle ultime battute su Instagram, è quello di vedere una bella storia, sincera, dove non c’è del falso.