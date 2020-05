"Live – Non è la D’Urso", Paolo e Clizia si erano già incontrati: figuraccia in diretta

Paolo Ciavarro, figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, e Clizia Incorvaia, ex moglie del cantante del gruppo musicale Le Vibrazioni, sono stati due dei concorrenti della quarta edizione del reality show andato in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip“. All’interno della casa più spiata di Italia i due giovani hanno avuto modo di conoscersi ed innamorarsi tanto da iniziare una storia d’amore insieme.

I due non si vedono però da oltre tre mesi: dopo la squalifica di Clizia dal reality show (a causa delle pesanti accuse rivolte al modello Andrea Denver) ed il secondo posto conquistato da Paolo, vi è stato infatti il lungo periodo di lockdown che ha coinvolto il nostro intero Paese e che non ha permesso ai due innamorati di potersi incontrare al di fuori della casa.

Paolo e Clizia avrebbero dovuto incontrarsi per la prima volta, dopo tre mesi, proprio ieri sera di fronte alle telecamere del programma televisivo in onda su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso“. I due si trovavano infatti nella stessa spiaggia in Sicilia, pronti ad abbracciarsi in esclusiva, ma questo non è successo.

L’incontro non è andato infatti come sperato e la presentatrice Barbara D’Urso è rimasta profondamente delusa dal comportamento dei due giovani, colpevoli di essersi già incontrati il giorno prima per un servizio fotografico. Questa notizia ha sconvolto la conduttrice di Canale 5, che ha prontamente chiesto conferma ai diretti interessati. Paolo e Clizia, dopo un attimo di esitazione, hanno confermato di essersi visti il giorno precedente.

Barbara non ha apprezzato la situazione, queste le sue parole: “Io sono dalla vostra parte ma ci sono rimasta male. Non si prende in giro così il pubblico. Per quale motivo siamo qui a fare questa sceneggiata? Se l’avessi saputo prima mi sarei comportata in maniera diversa”. Paolo non ha risposto, mentre Clizia ha provato a difendersi sostenendo che i due non si vedessero da molto tempo e che incontrarsi in spiaggia fosse un sogno.