Uomini e Donne over, Luisa e Salvio ci riprovano. Rivelati i motivi della lite in trasmissione

Sul finire della stagione del trono over di “Uomini e Donne“, alcuni protagonisti del programma decidono di uscire insieme e continuare la conoscenza lontano dalle telecamere di Canale 5. Così ha pensato di fare anche Luisa Anna Monti, la focosa dama che si è fatta conoscere per alcuni suoi atteggiamenti talvolta ritenuti esagerati da una fetta di pubblico.

Luisa, dicevamo, ha chiesto a Salvio Calabretta di uscire con lei dal programma e con grande sorpresa, l’uomo ha gentilmente declinato l’invito provocando la reazione stizzita della donna che, dopo aver salutato tutti nello studio, è uscita molto contrariata. Luisa aveva chiesto al suo cavaliere di provare a trasformare: “Una goccia di emozione, in una goccia di felicità“, ma evidentemente per lui i tempi non erano ancora maturi per farlo.

Ora, sul profilo Instagram di Luisa è comparsa una foto che li ritrae insieme con la didascalia: “Quando la vita decide di farti un regalo bellissimo”, con tanti cuoricini. In simultanea, sulla rivista “Uomini e Donne Magazine” è uscita un’intervista che spiega nel dettaglio cosa ha portato Salvio a rifiutare la proposta di Luisa di uscire insieme dalla trasmissione.

Uomini e Donne over, Salvio spiega perché non è voluto uscire con Luisa

L’uomo spiega: “Quei giorni sono stati fondamentali per comprendere quanto realmente mi mancasse la sua presenza e se sentirla e vederla fosse solo una forma di abitudine o meno (…) Anche in trasmissione, quando ho deciso di non accettare il suo invito a uscire, non ho fatto un passo indietro: ho deciso solo di fermarmi un attimo”. E rivela che i suoi dubbi sono scaturiti per via di una sua passata conoscenza durante la quale: “una persona che mi ha fatto solo soffrire”.

Luisa, dal canto suo, comprende i timori di Salvio ma non riesce a frenare le sue emozioni che la portano a fare importanti dichiarazioni: “Io mi sto innamorando di quest’uomo anche se sono spaventata, perché so che è reduce da una storia, importante e lunga, da cui è uscito ferito mentre il mio cuore, al contrario, è completamente libero da tempo e pronto a dare e ricevere amore senza alcuna remora”.