U&D, Luisa Monti dice addio al programma. Grande delusione per Salvio: "Per lui sono stata una piccola Gemma Galgani"

La trasmissione “Uomini e Donne” sta per prendersi una lunga pausa estiva e, con lei, anche le dame e i cavalieri congeleranno le loro vicissitudini amorose, per poi ritrovarsi a settembre, di nuovo davanti alle telecamere di Canale 5. E’ tempo quindi di tirare le somme e così ha fatto l’intraprendente dama Luisa Monti.

La donna che si è fatta conoscere per il suo caratterino tutto pepe e nelle ultime puntate del trono over aveva preso il coraggio a due mani chiedendo a Salvio Calabretta di uscire insieme a lei per viversi fuori, ricevendo un rifiuto dall’uomo. Questo ha causato una forte reazione di Luisa che, come se Salvio fosse diventato improvvisamente trasparente, ha pensato di salutare tutti e lasciare lo studio.

Uomini e Donne, Luisa racconta l’inizio della storia con Salvio Calabretta

La Monti è stata intervistata dalla rivista del programma “Uomini e Donne Magazine” e si è tolta qualche sassolino dalle scarpe: per iniziare rivelato di essere stata lei a chiedere il numero a Salvio, due mesi fa. Luisa precisa che all’inizio l’uomo era titubante ad iniziare una conoscenza con lei, reduce da una storia di 5 anni finita solo qualche mese prima: “Tutto è iniziato con un aperitivo e già in quel frangente lui mi confessò che era da tempo che non stava bene con una donna come stava con me, mi ha riempita di complimenti“.

Continua poi affermando che da allora hanno iniziato a frequentarsi e trascorrere interi week-end insieme: “Lui è venuto al mio compleanno, è stato a casa mia, io sono stato a casa sua, abbiamo conosciuto i rispettivi amici, abbiamo dormito abbracciati, ci siamo scambiati regali tra cui un pigiama che lui ha voluto lasciare da me sostenendo che gli sarebbe servito“, concludendo che sono arrivate anche parole importanti come: “Ti amo, anche se è pericoloso dirlo”.

U&D over, la difficile infanzia di Luisa

Luisa rivela che dopo la puntata, Salvio voleva rivederla, ma lei ha rifiutato l’invito: “La mia reazione al suo no, nonostante mi chiamino leonessa, è stata da gran signora. In questi due mesi mi sono concentrata su di lui, solo su di lui“. Ha raccontato anche particolari personali della sua difficile infanzia: ha perso la mamma all’età di 14 anni e il padre non le ha mai fatto una carezza. L’assenza di una vera famiglia ha sempre pesato su Luisa e ora la delusione in lei si fa più forte che mai. Nemmeno la sua dolce dichiarazione è bastata a Salvio per uscire insieme: “Salvio era un’emozione che poteva diventare felicità“.

La conclusione alla quale arriva Luisa è molto dura: in pratica la donna sostiene di essere arrivata anche a pensare che Salvio l’abbia usata per avere un momento di visibilità, come già accaduto in trasmissione alla sua collega di parterre Gemma Galgani: “Ha anche affermato – riferendosi a Salvio, ndr – proprio poche ore fa, che lui sta partecipando a un programma televisivo e che, benché provi dei sentimenti per me, ha comunque intenzione di proseguire il percorso iniziato a Uomini e Donne. (…) A questo punto io non so se lui non sia davvero pronto a iniziare una frequentazione con me o se abbia scelto di non uscire dal programma per visibilità. In questo momento sono confusa, dispiaciuta, delusa, ma allo stesso tempo contenta di aver fatto questo gesto per un uomo a cui tengo e a cui ho dimostrato in tutti i modi ciò che provo”.

Conclude poi la lunga intervista sostenendo che se Calabretta si accorgesse di tenere molto a lei, sa dove trovarla. Lei non ha nessuna intenzione di tornare nel programma, ma ringrazia tutti “Maria De Filippi, che è una gran donna” per la bella esperienza che le hanno permesso di vivere: “La mia esperienza mi ha anche aiutato a smussare dei lati caratteriali e mi ha aiutata a essere meno impulsiva nelle reazioni. E in questo mi ha aiutato anche Salvio“.