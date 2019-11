Uomini e Donne over, Juan Luis posta la foto con una donna: molti i dubbi sul web. Lui risponde così

A “Uomini e Donne” è arrivato un nuovo cavaliere direttamente dal Venezuela, l’affascinante Juan Luis Ciano che, stando alle sue dichiarazion, sembra molto interessato a conoscere Gemma Galgani, la dama più famosa del trono over. I dubbi che questa decisione nasconda un interesse per ottenere solo popolarità, si è presto diffuso sul web e quello che è successo nelle ultime ore non ha fatto che aggravare la situazione.

Sul profilo Facebook di Juan Luis è comparsa, infatti, una foto che lo ritrae con una bella signora bionda. I due appaiono sorridenti e molto vicini e, come è ovvio pensare, ben presto il post è stato invaso da molti commenti che chiedono spiegazioni circa lo scatto.

Uomini e Donne, Juan Luis difende Gemma

Molti gli utenti che lo accusano di illudere la bionda torinese e con questa immagine il tutto si è accentuato. Il cavaliere della corte di Maria De Filippi non è rimasto in silenzio davanti a queste accuse: “Ma non vi vergognate di scrivere stupidaggini, la foto che ho postato è una foto di una mia amica carissima, che ha voluto farsi una foto con me. Che c’è di male ????”, queste le parole di Juan Luis che avrebbero dovuto mettere la parola fine ai dubbi.

Un utente gli fa notare che essendosi esposto in un programma televisivo per arrivare al successo, deve mettere in conto di ricevere anche critiche e lui risponde: “Io non miro a nessun successo, ma solo nella conoscenza” e precisa: “Gemma è una persona oggi di rilievo“, redarguendo con un “Come al solito sei fuori luogo, sei un’impertinente” altri utenti che postano gif della Galgani in un pianto disperato.

Insomma, stando alle sue parole, sembra che le sue intenzioni sino più che oneste nei confronti della Galgani, solo il tempo ci dirà se ciò è vero o se i sospetti del web si rivelarenno fondati. Intanto, stando alle anticipazioni delle prossime puntate del trono over arrivano notizie poco confortanti circa la loro conoscenza. Gemma, dopo un rimprovero di Juan Luis, è uscita dallo studio affranta e su di lui è arrivata anche una segnalazione.