Anticipazioni "Uomini e Donne" over: Gemma Galgani delusa dal comportamento di Juanluis, Ida e Riccardo ai ferri corti

Le nuove puntate del trono over di “Uomini e Donne” sono state registrate sabato 9 novembre e, grazie a ilvicolodellenews.it, possiamo in anticipo conoscere i colpi di scena e le nuove dinamiche tra le dame e i cavalieri. Ad iniziare troviamo sempre Gemma Galgani con il suo sfogo post puntata: questa volta la torinese si dimostra contrariata per il ballo che il suo nuovo corteggiatore Juanluis Ciano ha concesso a Tina.

Il venezuelano ha tentato di far capire alla Galgani che il suo è stato un gesto di cortesia verso l’opinionista, e alla fine Gemma ha capito la situazione ma la rabbia contro la Cipollari rimane e volano, come al solito, parole grosse. L’opinionista non si arrende e vuole ballare di nuovo con Juanluis che accetta di nuovo e così iniziano il loro ballo sulle note di “Quando nasce un amore“, la canzone di Anna Oxa.

Gemma però passa al contrattacco e costringe Juanluis a ballare con lei e dà una scopa in mano a Tina che comincia a pulire lo studio. Maria poi rivela che all’uomo sono arrivati dei fiori, ma non si riesce a capire chi possa aver fatto quel gesto. Anche Barbara ha chiesto di danzare con Juanluis un ballo latino americano e anche in questa occasione Gemma perde la pazienza.

Uomini e Donne over, Gemma delusa da Juanluis. Tra Ida e Riccardo le cose non vanno

Arriva il momento tanto atteso tra Riccardo e Ida. I due rivelano di aver avuto molte incomprensioni e di aver litigato per questo, e quando raccontano i fatti le loro versioni – come al solito – sono diametralmente opposte. Il problema più grande sembra essere la mancanza di attrazione fisica di Riccardo nei confronti di Ida che si mette a piangere quando Guarnieri l’accusa di essere pesante e fa notare che i problemi del passato tornano di nuovo. Allora la Cipollari precisa che sono due persone splendide, ma in coppia non funzionano, mentre per la De Filippi il problema è che non si ascoltano abbastanza.

In tutto questo si intromette Armando Incarnato che ribadisce che Riccardo si è fatto avanti solo perché lei si vedeva con un altro uomo – cioè lui – e questo fa infuriare Riccardo che esce dallo studio, seguito a ruota da Ida. Di loro non si hanno più notizie, fino a che non c’è un collegamento con il camerino e si vede la Platano piangere disperata.

Poi Maria richiama Juanluis in centro studio, perché per lui sono arrivate due donne molto giovani. La Galgani ovviamente non vorrebbe che entrassero, ma lui le accoglie e ne fa rimanere una. Succede poi una cosa molto singolare, in pratica mentre una delle due signore si stava presentando, Tina come suo solito l’ha interrotta con le sue battute, Juanluis però credeva che a parlare fosse stata Gemma e così inveisce contro di lei. La Galgani resta talmente offesa che esce dallo studio in lacrime e Juanluis la segue.

Armando riprende la parola per precisare che a Napoli si vocifera che il cavaliere venezuelano stia usando Gemma. Lui nega tutto con molta calma ed educazione. Esce il nome di Janette e l’uomo si difende dicendo che è una sua ex, ma le voci invece insinuano che è super fidanzato con lei. Nel frattempo Anna è uscita cena in quel di Riccione con Samuel e c’è stato anche un bacio tra loro.