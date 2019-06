Uomini e Donne Over, Ida Platano volta pagina e pensa solamente al suo futuro

Ida Platano sembra aver accantonato definitivamente la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri decisa più che mai a pensare solamente alla sua vita ma soprattutto al suo futuro. In una lunga intervista al settimanale “Uomini e Donne Magazine” la dama bresciana ha rivelato di essere eventualmente pronta anche a ritornare nel dating show di Maria De Filippi qualora nel frattempo non avesse trovato l’uomo giusto.

“La vita è molto particolare, le cose possono succedere anche se non le programmi, quindi da qua a settembre potrebbe accadere qualsiasi cosa, potrei conoscere un uomo, anche se ora come ora la vedo difficile. Se questo non accadrà e se mi sentirò pronta parteciperei senza problemi” ha infatti chiosato la Platano. Dopo la delusione per la fine della sua love story con Riccardo Guarnieri, oggi Ida sembra trascorrere il suo tempo dividendosi tra il lavoro e gli impegni di mamma.

Contro ogni aspettativa infatti, la dama bresciana è riuscita a mettere un punto dopo un incontro inatteso ed inaspettato a Brescia. Oggi infatti Ida sembra essere decisa solamente a pensare a se stessa. A tal proposito, la stessa ha rivelato a “Uomini e Donne Magazine” che ha cercato in mille modi di fare qualcosa e molto spesso sbagliando.

“In amore si dà tutto e io in alcuni casi ho perso anche la dignità, cosa di cui non mi vergogno assolutamente. Oggi sto recuperando me stessa, la mia forza. Certo sarà difficile credere in un altro uomo in quanto sono stata estremamente delusa da una storia in cui ho creduto.” ha chiosato la Platano che per il momento vuole solo staccare un attimo non pensare al Guarnieri.

Non ci resta dunque che attendere una nuova stagione del trono Over di Uomini e Donne per vedere se Ida Platano sarà presente nel parterre della trasmissione ma soprattutto se sarà pronta, nuovamente, a rimettersi in gioco.