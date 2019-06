U&D Over, Ida Platano rivela le ultime novità sul suo rapporto con Riccardo Guarnieri

Ida Platano, la dama del dating show di Canale 5 “Uomini e donne Trono Over” nonché ex compagna del cavaliere Riccardo Guarnieri, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista al magazine dedicato al programma, dove è tornata a parlare della sua attuale situazione sentimentale e non solo.

La love story tra la bresciana e Riccardo Guarnieri è stata una delle più altalenanti e sofferte del celebre programma condotto da Maria De Filippi, dove si è sancita la definitiva rottura della coppia. La Platano è sicuramente molto sostenuta dai telespettatori del programma così come dal numeroso gruppo di followers che la seguono sui social.

L’incontro inaspettato tra Ida e Riccardo

Negli ultimi giorni la parrucchiera bresciana ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine, dove ha dichiarato di stare molto meglio dopo aver messo un punto definitivo alla storia con Riccardo. Le sue energie ed i suoi pensieri sono indirizzati verso il lavoro e il figlio, senza dimenticare gli amici, una fra tutti Gemma Galgani con cui si incontra spesso, passando anche dei weekend insieme.

Le due dame del Trono Over si sono molto avvicinate lo scorso anno anche in considerazione del supporto che la Galgani ha dato alla Platano in occasione della partecipazione di quest’ultima a Temptation Island Vip. Un legame il loro che fa sicuramente invidia se non perfino paura alle altre dame del Trono Over, non ultima Barbara De Santi che trova sempre un motivo per attaccarle.

Ida sembra ormai rassegnata, infatti riguardo alla fine del suo rapporto con Riccardo dichiara: “La cosa che in parte mi rincuora è la consapevolezza di avercela messa davvero tutta per recuperarla, anche se poi non ci sono riuscita” – quindi ha proseguito dicendo – “Sono estremamente delusa da una storia a cui ho creduto“.

Dopo la fine del programma e a telecamere spente, Ida e Riccardo si sono incontrati il 16 giugno scorso e la vista di Riccardo ha sconvolto non poco la Platano. Riccardo si è presentato a casa di Ida dopo che per giorni aveva continuato a scriverle che aveva delle cose da dirle. Secondo lei non era necessario sentirsi, visto che il suo silenzio in trasmissione aveva detto pure troppo.

Si sono detti di aver sbagliato entrambi, così come entrambi sono dispiaciuti per come è andata, ma hanno capito che non c’era più niente da dire quindi si sono abbracciati, e detti un amaro quanto dolcissimo “ti voglio bene“. Nonostante queste parole, sono in tanti ad aspettarsi che Ida Platano e Riccardo Guarnieri torneranno ad essere i nuovi protagonisti della prossima stagione televisiva di Uomini e Donne.