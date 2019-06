Uomini e Donne, Giulio Raselli contatta Giulia sul suo profilo Instagram: "Grazie anche a te, nonostante tutto!"

Giulio Raselli, come abbiamo visto durante la puntata di venerdì 31 maggio, contro ogni aspettativa non è stato la scelta di Giulia Cavaglià che a lui ha preferito Manuel. Dopo la puntata, il cestista, ha deciso di ritornare sul suo profilo Instagram in grande stile visto che, nonostante la delusione per non essere uscito con la ragazza di Torino, ha usato solo bellissime parole.

Nel suo post, Giulio, ha infatti rivelato di essere molto cambiato grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne ma soprattutto a Giulia e, nonostante tutto, ha voluto anche spendere delle parole molto sentite nei confronti di tutti coloro i quali durante questo percorso lo hanno sostenuto. Inutile dire che alcuni telespettatori ed utenti del web non si sarebbero di certo aspettati da parte della Cavaglià la scelta di Manuel definita da molti tutt’altro che scontata.

“Essere se stessi è l’unica strada per affrontare i propri limiti. Sono cambiato ho scoperto di essere una persona nuova e faccio una fatica bestiale a trovare le parole giuste per ringraziarvi. Fate finta che vi abbia abbracciati tutti. Grazie a chi mi ha capito, grazie a chi mi ha sostenuto e grazie anche a chi era contro di me. Grazie anche a te, Giulia, nonostante tutto, è stato bello. È stato vero. Vi abbraccio tutti. Forte” ha infatti scritto il corteggiatore Giulio Raselli.

Sembra dunque che sotto quella corazza da duro ed arrogante mostrata ad inizio stagione, il cestista sia invece molto sensibile e abbia accusato non poco il colpo per non essere stato la scelta della tronista Torinese. Ora infatti Giulia continuerà fuori dalle telecamere la sua nuova storia d’amore con Manuel e sentiremo molto parlare di loro.

Non è detto nemmeno che il prossimo autunno Giulio sia nuovamente nel dating show di Maria De Filippi in quanto in molti sperano che lo stesso possa essere uno dei nuovi tronisti. Non ci resta dunque che attendere per vedere se Giulia avrà fatto la scelta giusta ma soprattutto se Giulio riuscirà a trovare la sua anima gemella magari grazie proprio a Queen Mary.