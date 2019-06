Uomini e Donne, Giulia Cavaglià ha fatto la sua scelta: il gesto di Manuel dietro le quinte commuove tutti

Anche questa stagione del trono classico di “Uomini e Donne” è terminata. La scelta di Giulia Cavaglià ha messo la parola fine alle puntate del programma di Maria De Filippi, almeno fino a settembre. Le dirette di mercoledì, giovedì e venerdì sono state interamente dedicate alle scelte dei tronisti: ad aprire le danze ci ha pensato Angela Nasti, seguita da Andrea Zelletta e, infine, Giulia Cavaglià.

Quest’ultima ha portato con sé fino alla fine due corteggiatori: Giulio Raselli e Manuel Galiano, due caratteri diverso, ma con un unico scopo: uscire con la bella tronista. Prima di arrivare alla scelta però hanno dovuto affrontare la Villa, un soggiorno che prevede esterne che possono essere visionate in diretta dai corteggiatori. Tra battibecchi, delusioni e qualche bacio, Giulia è arrivata alla sua decisione definitiva.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglià sceglie Manuel

In puntata al centro dello studio, sulle immancabili sedie rosse, ecco che è arrivato il tanto atteso momento di far sapere a tutti, in diretta, da quale parte è andato il suo cuore: ad entrare per primo è stato Giulio. Con un viso tirato per l’emozione, si è seduto davanti alla Cavaglià che, un po’ impacciata ha cominciato il suo discorso finale. Qui è successa una cosa che ha spiazzato tutti: il corteggiatore ha interrotto il discorso e ha chiesto in maniera secca e diretta i motivi per i quali non sarà lui la scelta, questo prima ancora che Giulia arrivasse al punto. Lei non ha battuto ciglio e ha solo spiegato che, pur provando una forte attrazione fisica, Giulio non lo sentiva nel suo cuore, come Manuel.

Il ragazzo ha cercato di incassare meglio possibile il colpo, anche se il suo nervosismo era palpabile e la sua richiesta di spiegazioni, forse, si è spinta troppo oltre tanto che il pubblico sembrava quasi infastidito da tutta quella sua insistenza. Al contrario di Giulia che, con amorevole pazienza, ha risposto a tutte le domande del ragazzo.

Uomini e Donne, la scelta di Giulia e il gesto di Manuel dietro le quinte

E’ il turno di Manuel, entra e si siede. Guarda Giulia, sperando già di capire qualcosa e mandar via tutta quell’ansia, lei forse accorgendosi che il ragazzo era molto teso, non ha prolungato molto il suo discorso, rivelandogli quasi subito la sua decisione. Manuel è rimasto senza parole, ha cominciato a balbettare, con un’espressione incredula e felice, allora Giulia si è alzata in piedi e lo ha coinvolto in un bacio appassionato ed è partita la musica. Dopo Manuel ha avuto la possibilità, come Giulia, di ringraziare tutto lo staff e le persone che li hanno seguiti con pazienza e dedizione.

Grazie alle IS di Raffaella Mennoia, la famosa autrice del programma, abbiamo potuto vedere una reazione di Manuel dietro le quinte che ha commosso molto e ha dato la giusta misura di quanto il ragazzo fosse teso ed emozionato. Nel video della Mennoia si vede Manuel appoggiato al muro, dietro la scaletta di ingresso, mentre in studio sta andando in onda il riassunto dei momenti più belli che ha vissuto con Giulia, durante il loro percorso. Manuel comincia a piangere, si asciuga le lacrime e cerca di trattenersi, consapevole che di lì a poco sarebbe dovuto entrare, questo suo gesto ha fatto capire quanto tenesse davvero alla ragazza.