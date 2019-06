Uomini e Donne, Deianira Marzano contro Giulia e Manuel: "Siete bugiardi!"

Deianira Marzano l’influencer famosa sul web per non mandarle di certo a dire, questa volta si è scagliata contro la neo coppia formata da Giulia Cavaglià e Manuel Galiano di Uomini e Donne; la Marzano a tal proposito, ha lanciato pesanti accuse, avanzando l’ipotesi che i due si siano messi d’accordo durante il loro percorso nel programma.

Stando a quanto dichiarato da “la Terribile” durante una sua Instagram Stories, pare sia in possesso di numerosi messaggi inviati dai suoi followers in cui era espresso chiaramente che secondo molti la neo coppia si sia messa d’accordo per partecipare al programma; va ricordato però, che la stessa Giulia a scanso di equivoci, durante il Trono ammise di conoscere già Manuel anche se tra i due da quanto dichirato non era mai successo nulla.

A quanto pare non è l’unica a credere che i due stiano fingendo, sono in molti a credere che la coppia sia d’accordo per scopi economici e a tal proposito, tornando alle parole di Deianira, l’influencer senza farsi troppi problemi ha accusato i due ragazzi di essere interessati solo al business e che la loro sia solo una farsa ed è inutile far credere alle persone in una vera storia d’amore.

Nel frattempo dopo le pesanti accuse, Manuel ha bloccato Deianira come la stessa influencer ha ammesso dichiarando: “Manuel Galiano mi ha bloccata. Ma guarda che non sono l’unica a dire che tu e Giulietta vi siete organizzati. Ma lo sta dicendo tutta l’Italia, solamente per far soldi. Lo sapevate dall’inizio che ti avrebbe scelto, siete due bugiardi. Lo dico e lo ridico, anche se mi hai bloccato, perché le cose vere, giustamente, voi non le volete sentire. Ma mi sono arrivati migliaia di messaggi di gente che mi dice così, lo pensano tutti. Business! Non ci fate sognare la storia d’amore, siete falsi come la carta igienica da un velo”.

Al momento non è arrivata nessuna smentita ne da parte della coppia ne da parte della redazione di Uomini e Donne, tuttavia, non dovrebbe tardare ad arrivare come già accaduto per la coppia formata da Angela Nasti ed Alessio Campoli.