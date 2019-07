Uomin e Donne over, Giorgio Manetti crea scompiglio tra i fan annunciando: "Ci vediamo a settembre!"

Giorgio Manetti ha deciso di lasciare la sua sedia vuota, nel parterre maschile di “Uomini e Donne over“. Il suo abbandono è stato poi motivato dal bel fiorentino che ha dichiarato di non riuscire più a sopportare le dinamiche che si stavano creando in studio e i continui attacchi da parte del pubblico e dell’opinionista Gianni Sperti.

Manetti, conclusa l’esperienza televisiva, si è immerso completamente nella sua Agenzia di organizzazioni eventi e, anche sul lato sentimentale, le ultime news lo accostano ad una nuova fidanzata . Ma ecco arrivare un messaggio sulla sua pagina Instagram che sembra voler mescolare le carte in tavola.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti crea scompiglio per una frase su Instagram

Giorgio Manetti, in un filmato che lo vede nell’incantevole Matera, pronuncia una frase che ha fatto alzare le antenne ai fan che ancora non si sono rassegnati alla sua assenza nel programma di Maria De Filippi. L’ex di Gemma Galgani ha esordito con un amichevole: “Ehi amici, indovinate dove sono? Sono a Matera una bellissima città che non avevo mai visto prima. Bella veramente! Approfitto per mandare un saluto a tutti!“.

Fin qui nulla di strano, se non un voler salutare e ringraziare per l’affetto i suoi followers. Ma ecco arrivare la frase che ha scatenato il web e la curiosità di molti: “Ci rivedremo presto, probabilmente a settembre, ma non vi dico dove!“. In molti hanno ben presto collegato questa dichiarazione con l’inizio della nuova stagione del trono over di “Uomini e Donne“.

Se davvero Manetti fosse intenzionato a tornare negli studi di Canale 5, vorrebbe dire che la sua storia d’amore è finita, ma la notizia al momento non è ancora giunta. Quindi, a meno che non ci siano altre dichiarazioni, l’unica cosa da fare sarà aspettare l’inizio della nuova stagione televisiva di Canale 5.