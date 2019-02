Giorgio Manetti torna a parlare di U&D, del nuovo amore e sogna: "Opinionista dalla D’Urso e attore in una soap"

Giorgio Manetti ha lasciato per sempre il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, durante il quale ha conosciuto Gemma Galgani e ha avuto con lei una relazione durata 8 mesi e finita per decisione della donna che non ha voluto uscire dal programma, non sentendosi abbastanza amata.

Manetti dal programma è uscito solo, ha lasciato la sedia vuota nel parterre maschile, e ha preso la decisione di non proseguire il suo percorso su Canale 5. I suoi progetti ora sono ben diversi: ha aperto un’agenzia di organizzazioni eventi – la Giorgio Manetti Lifestyle – e ha trovato finalmente l’amore, cosa che non è riuscita a fare ancora la sua ex, Gemma Galgani.

Giorgio Manetti torna a parlare di Uomini e Donne e della D’Urso

Ma si sa, certe situazioni imprimono un’impronta indelebile ed è impossibile dimenticarle o evitare di parlarne, così Manetti durante un’intervista sul settimanale Nuovo, torna immancabilmente a ricordare la sua esperienza televisiva: “Rispetto molto Maria De Filippi, ma Uomini e Donne non fa più per me. Ora non lo seguo nemmeno. Dopo l’ultima stagione, dove sono stato attaccato duramente, non ce la farei a stare ancora in studio. Ci son state logiche che non ho capito, forse avevo rotto le scatole a qualcuno. Ne avrei voluto parlare anche con Maria, forse lei con la sua intelligenza avrebbe saputo spiegarmi“.

Sembra proprio che un po’ di amaro in bocca sia rimasto a Manetti per aver concluso in maniera improvvisa e spiacevole questa sua partecipazione, ma non si perde d’animo e, secondo la logica “chiusa una porta si apre un portone“, si propone a nientedimeno che a Barbara D’Urso: “Invece mi piacerebbe molto lavorare con Barbara D’Urso, la seguo sempre e vorrei essere un suo opinionista”.

Le velleità artistiche di Manetti e la sua nuova fiamma

Insomma, viene da pensare che Giorgio Manetti si senta a suo agio nel mondo dello spettacolo, infatti rivela che le sue velleità artistiche come attore: “Per vent’anni ho frequentato la California e il Messico. E là, se fossi rimasto, avrei avuto sicuramente successo. So parlare benissimo lo spagnolo e sarei perfetto per una telenovela. Perché non mi chiamano? Eppure funziono. Sarebbe il mio sogno. Non è mai troppo tardi. L’attore di una fiction lo farei a occhi chiusi. Ma mi ci vedrei bene anche in un film, purché drammatico. Recitare o ce l’hai dentro o non servono scuole di recitazione. E io mi sento attore”.

Infine dichiara a chiare lettere che non è stato mai contattato per partecipare a “L’Isola dei Famosi“, anche se il suo nome è stato accostato in più occasioni a questo reality show: “Dopo tre anni che si fa il mio nome per quel reality e alla fine non parto, non parteciperei più: se mi dovessero chiamare davvero rifiuterei, ve lo anticipo già da ora!”.

Ricordiamo che Manetti sta vivendo una bella storia d’amore con la sua nuova compagna e a proposito di questo si sbottona un po’ di più sull’argomento: “E’ bionda, ha gli occhi azzurri, ha 53 anni, ed originaria di Bolzano. E’ una persona splendida, siamo stati insieme dal 2007 al 2009 e ci siamo rimessi insieme a fine giugno. Conviviamo già nella zona delle colline di Firenze. E’ un posto romantico e davvero molto rilassante”.